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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bu öğrenciler okula tekneyle gidip geliyor

Bu öğrenciler okula tekneyle gidip geliyor

öğrencilerin tekne ile taşınmasından görüntü

Taşımalı Eğitim Kullar Öğrenciler Yaz Mevsimi Irak 

-taşımacı Gökhan Uğur ile röp.
-öğrenci Halil Baran Avcı ile röp.
-öğrenci Aliye Turhan ile röp.
-drone detay görüntü

( MUĞLA )- Eğitim tekneli, öğrenciler neşeli MUĞLA

- Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi’nde eğitim gören 8 öğrenci okula tekneyle taşınıyor. Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, taşımalı eğitim kapsamında Ortaca ve Köyceğiz’i ayıran Dalyan Kanalı’ndan tekneyle geçerek okula ulaşıyor. Uygulama ile Çandır ve Horozlar Mahallesi’nde oturan öğrenciler tekne turu yaparak okula gelip gidiyor. Sabah saatlerinde iskelelerden alınan öğrenciler, tarihi kaya mezarları ve Dalyan Kanalı manzarası eşliğinde tekne gezisi yaparak okullarına ulaşıyor. Okul çıkışı öğrenciler aynı yöntemle alındıkları iskelelere bırakılıyor. Öğrencileri her sabah tekneyle okullarına bırakan taşımacı Gökhan Uğur, Horozlar’dan 2, Çandır’dan da 6 öğrenciyi karşı kıyıya geçirdiğini aktardı. Öğrencilerin özellikle yaz mevsimi yaklaştığında okula tekneyle gitmekten mutluluk duyduğunu belirten Uğur; “Saat 7:15’de başlıyor işimiz, yaklaşık 40 dakikada iki tarafı da hallediyoruz. Önce Horozlar’a gidiyoruz iki öğrencimizi alıp, Çandır’daki diğer öğrencilerimizi alıyoruz. Saat 8 gibi işimiz bitiyor. Çocukları yağmurdan, rüzgardan korumak için teknemizi kapattık. Toplam 8 ortaokul öğrencisini taşıyorum.” diye konuştu.
“Caretta Caretta ve Karabatakları izliyoruz” Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Halil Baran Avcı, okula tekneyle gidip gelmenin zevkli olduğunu ifade ederek; “Tam 6 yıldır taşımalı eğitimle tekneyle okula gidip geliyorum. Sabah akşam tekneyle gidip gelmekten zevk alıyoruz. Kış ayları sert olduğu zaman biraz dezavantaj oluyor. Kimi zaman bu bölgenin özelliği olan Caretta Caretta kaplumbağalarını görüyoruz, Karabatakları izliyoruz.” dedi.
Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Aliye Turhan ise yedi yıldır tekneyle okula gidip geldiğini söyledi.

Sabah 7 buçukta iskelede olduğunu anlatan Turhan, şunları söyledi; “Kış aylarında sabahları soğuk oluyordu ama Gökhan ağabey tekenin kenarlarını kapattı o nedenle artık sıcak oluyor. Gelirken Kazkarakulakları ve Carettaları görüyoruz. Her gün, güzel manzara eşliğinde tekne seyahati yaşıyoruz.” (CC-İK-
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