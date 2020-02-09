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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Bu motoru gören bir daha bakıyor İzle

Bu motoru gören bir daha bakıyor İzle

PATPAT MOTORUN DIŞINDA DETAYALAR YANA SOBANIN TÜTEN DUMANI

Alışveriş Bild Karavan Trol 

-MOTORUN RÖMORK KISMINDA YANAN SOBA ,MÜZİK ÇALAR VE ŞOFÖR MAHLI DETAYLAR
-BAYRAM KERKEZ İLE RÖPORTAJ
-VATANDAŞIN MERAKI DETAYLAR VE VATANDAŞLA RÖPORTAJ
-MORORUN GİDİŞİ ÇARŞI İÇİNDE
-KARLI BİR ORTAMDA SICAK MOTOR İÇİ CEP TLF İLE

( GAZİANTEP - ÖZEL)- Motoru karavana çevirerek içerisine soba kurdu GAZİANTEP

- Gaziantep'te yaşayan 32 yaşındaki Bayram Kerkez, pat pat motoruna römork takıp karavana çevirdi, içerisine bir de soba kurulan motoru görenler dönüp bir daha bakıyor. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Bayram Kerkez, fıstık nakliyatında kullandığı patpat motorunun römorkuna karavana dönüştürüp römorka soba kurdu. Pat pat ile ailece tarlaya çalışmaya gidebildiklerini belirten Kerkez, ihtiyaç halinde ise aracına yaptırdığı yataklı kabinde ailece yatıp uyuyabildiklerini kaydetti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hasanlök mahallesinde oturan Bayram Kerkez tarlaya ailesini götürmekte ve fıstık nakliyatında kullandığı pat pat motorunun römorkuna yazın ikinci bir kat çıkarak yataklı kabin yaptırdı. Patpatı seyyar yatak haline dönüştüren Kerkez, motorunu kışın ise katın birini söküp römorkunu karavana dönüştürdü. içerisine odun sobası kuran Kerkes, "Kışın motor içerisi soğuk olduğu için yazın yaptığım katın birini söküp römork kısımını ve şoför mahlini brandalarla kapatıp içerisini döşeyerek bir nevi yalıtım yaptım. Yolculuklarda ve ilçeye gelip alışveriş yaptığım da üşümemek için sıcak bir ortamım oluşuyor. Sobamın üzerinde çay demliyorum" dedi.
"Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor" Motorunu gören vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Kerkez, "Motorum, Trafik kontrol noktalarında emniyet mensupları arkadaşların dönüp bir daha bakıyor. Vatandaşalar çok yoğun bir ilgi gösteriyor" diye konuştu.

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