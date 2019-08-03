Bu minibüs kitap sevgisi aşılayacak Video

-Aracın çevresinden detaylar

-Aracın tentesi altında kurulan masalarda kitap okuyan insanlar

-Alankent Eğitim Kültür Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Güney ile röportaj

-Halk Eğitim Müdürü Gülser Yaşar ile röportaj

-Vatandaşlar ile röportaj



( ORDU -ÖZEL)- Ordu’da hayata geçirilen ‘Kitabüs’ ilçeleri dolaşarak, öğrencileri kitap ile buluşturacak ORDU



- Ordu’nun Kabataş ilçesinde minibüsten dönüştürülerek hayata geçirilen mobil kütüphane aracı, ilçeleri gezerek çocuklara kitap sevgisini aşılayacak. Ordu’nun Kabataş ilçesine bağlı Alankent Mahallesi’nde örnek bir uygulama hayata geçiriliyor. Alankent Eğitim Kültür Kalkınma ve Dayanışma Derneği tarafından uygulamaya geçirilen proje ile satın alınan bir minibüs, mobil kütüphaneye dönüştürüldü. Büyük kısmı tamamlanan ve sadece iç raflarının montaj aşaması kalan ‘Kitabüs’ adındaki mobil kütüphane, istek doğrultusunda diğer ilçelere de giderek, öğrencilere kitap okuma alışkanlığını aşılayacak. Yaklaşık 40 bin liraya mal edilen ve yapımı 2 ay süren mobil kütüphane, insanların şimdiden dikkatini çekiyor. Alankent Eğitim Kültür Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Güney, bütün öğrencileri kitap ile buluşturmak ve okuma alışkanlığını aşılamak adına böyle projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Kütüphane ile ilgili daha önce geniş kapsamlı Z kütüphane başlamıştı. Biz bunu sonradan daha da genişletmek için dernek yönetimine sunduk, herkese ulaşmak istedik. Yönetimimizde bu konuda bize destek verdi ve böyle bir karara vardık. Onlar da olumlu bulunca hep beraber bu hale gelmiş bulunuyoruz. Şuan kütüphanemiz tam olarak bitmedi ama kısa bir işimiz kaldı. Dernek olarak, bu araç ile piknikte de olsa her yerin okul olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Talep doğrultusunda diğer ilçelere de gidecek “Alankent olarak başladık ama diyelim ki kütüphanesi olmayan okullarımız vardır, kitap eksiği olan vardır, bizden talep edildiği zaman oralara da göndermeyi de düşünüyoruz” diyen Güney, “Yani diğer ilçelere de göndermeyi düşünüyoruz. Projede özellikle küçük çocuklara kırsal kesimde yaşadığımız için kütüphanenin yanına bir de bisiklet almak istedik. Çocuklar 5 dakika kitap okuduğu zaman, 5 dakika bisiklete binecek. Buradaki amaç okumaya teşvik etmek, bunun bahanesiyle de bisiklete binmeyen çocukların gönlünü kazanmak” şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Müdürü Gülser Yaşar, kararı almalarındaki sebebin, burada yaşayan insanlardaki okuma hevesinden kaynaklandığını belirterek, “İnsanlarımızın okumalarında daha çok verimli olmaları için, hem de Kabataş ilçemizdeki tüm okullarımız için gezici kütüphane yapmak istedik. Kütüphaneyi bütün okullarımıza götürerek, birer hafta veya 15’er günlük süreler ile kütüphanemizi orada bırakacağız. Hem halkımız, hem de çocuklarımız kitap okuma alışkanlığını kazanmış olacak” şeklinde konuştu.

Gezici kütüphane uygulamasından memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise uygulamadan son derece memnun kaldıklarını belirtti.

Bu sayede öğrencilerin daha fazla kitap okuyacaklarını belirten vatandaşlar, uygulamanın bütün Türkiye’ye örnek olmasını temenni etti.

