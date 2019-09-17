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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Bu meyvenin adını bilen yok İzle

Bu meyvenin adını bilen yok İzle

Ağaçtan detaylar

-Meyveden detaylar
-Meyve ile domatesin yan yana görüntüleri
-Necmettin Bor ile röportaj
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Ağırlığı 1 kiloyu geçen meyvenin adı hala bulunamadı- 71 yaşındaki Necmettin Bor:- “Çok kişi araştırmak için götürdü ama ne olduğunu bilemediler” ESKİŞEHİR

- Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yetişen ve tanesinin ağırlığı 1 kilogramı geçen meyvenin adı hala bilinmiyor. Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Necmettin Bor, 10 yıl önce bahçesine bir meyve fidanı dikti. Yıllar içinde büyüyen ağaçta, yaklaşık 1 kiloluk geçen meyveler oluşmaya başladı.
Elma, armut ve ayvaya benzeyen bir tadının olduğunu söyleyen Bor, meyvenin ismini ise bilemediklerini ifade etti.
İnceleme için bir çok yere götürüldüğünü söyleyen Necmettin Bor, 10 yıldır ne olduğunu bilmedikleri meyvenin tadının ise çok güzel olduğunu dile getirdi. “Çok kişi araştırmak için götürdü ama ne olduğunu bilemediler” Ağırlığı 1 kiloyu geçen meyvenin daha da büyüyeceğini belirten Necmettin Bor, mayhoş bir tadının olduğunu ve 10 yıldır isminin ne olduğunu bulamadıklarını ifade etti.
Bor, meyvenin kasım ayının sonuna kadar olacağını belirterek, “Bu meyveyi ekeli 10 sene oldu yaklaşık. Ama adını bir türlü bilemedik. Beylikova’dan gittik 'herhangi bir meyve ağacı fidanı ver' dedik. Adam bize bir meyve ağacı verdi ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ayvaya, elmaya, armuda üçüne de benziyor. Tadı armut gibi ama mayhoş bir tadı var. Ekşimsi çok güzel bir meyve. Şeker hastalığına iyi geldiğini söylüyorlar. Çok kişilere verdik, çok kişiler götürdü araştırdı ama ne olduğunu bilemediler. Ne olduğu bilinmiyor. Tanesi 1 kiloya yakın oluyor. Daha da çok büyür. Daha kırmızı olacak. Rengi değişecek ve hepsi kırmızı olacak. Ama çok şahane bir meyve. Yerken mayhoş bir tadı var. Oluncaya kadar bekliyoruz. Kasım ayına kadar oluyor, kasım sonunda bitiyor” dedi.

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