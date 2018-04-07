Bu merkezde 'Para' geçmiyor Haberi

-Merkezdeki eşyalardan görüntüler

-Ahmet Çolakbayrakdar ile röportaj

-Eşyaların onarılmasından görüntüler

-detaylar



( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ



- Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi’nde vatandaşların kullanmadığı eşyalar onarılarak ihtiyaç sahibi kişilere ücretsiz veriliyor. Kocasinan Belediyesi tarafından 2017 yılında yaptırılan İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların imdadına yetişiyor. İlçede başlatılan kampanya ile toplanan ihtiyaç fazlası eşyalar, merkeze toplanıyor ve onarılarak ihtiyaç sahibi kişilere ücretsiz olarak veriliyor. Merkez içerisinde oluşturulan 6 farklı bölümde dağılan eşyalar, bedenine göre ayrılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Kurulduğu günden bu tarafa 7 bin 316 aileye 136 bin 280 parça eşya dağıtılan merkezden, ihtiyaç sahibi vatandaşlarda memnun. Merkez hakkında bilgiler veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak yaklaşık 6 aydır 2'inci el marketimiz ile ihtiyaç fazlası olan ürünlerimizin burada toplanıp tasnif edilip erkek, bayan, çocuk şeklinde ve daha sonra yeniden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturulması noktasında yapmış olduğumuz bir hizmettir. Tabi ki günlük ihtiyaçlar çok sıkıcı değişebiliyor. Bu değişim içerisinde dükkanda ihtiyaç fazlası ürünlerin ihtiyaç sahipleriyle buluşturulması için yapmış olduğumuz bir çalışmadır. 6 aylık süre içerisinde yaklaşık 7 bin 500 yakın hemşerimiz buradan gelip 140 bin parçaya yakın ürünü de ihtiyaç sahipleriyle buluşturmuş vaziyetteyiz. Bizim burada yapmış olduğumuz bir köprü vazifesidir. İhtiyaç fazlası ürünlerin ihtiyaç sahipleriyle buluşturulmasıdır. Burada tekstil ürünleri olduğu için bir depolama anı veya bir düzen ihtiyacı hissediliyor ama buradaki ürünler dışında da biz gene 2’inci el eşyalar ile ilgili buzdolabı, dayanıklı tüketimdir vs. bu tip eşyalarla gene ihtiyaç fazlası ürünleri alıp ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırıyoruz. Elimizde kayıtlı olan ihtiyaç sahibi insanlarımız olduğu için herhangi bir ürün olduğunda ihtiyaç olan ürünle ihtiyaç olan sahibiyle bu ürünleri hızlı bir şekilde ailelere ulaşıyor” ifadelerini kullandı. Vatandaşların da yapılan hizmetten çok memnun olduğunu kaydeden Çolakbayrakdar, “Bize ‘Başkanım bundan daha önce niye haberimiz olmadı’ diye veryansın ediyorlar. Demek ki hala duyurulması gereken, Kayseri’miz içerisinde böyle bir şeyin yapıldığını duyurulması gereken çok hemşerimiz var. Zaman içerisinde bu sayı daha da artıp daha fazla hemşehrimize de ulaşıp 2’inci el ürünlerin alınması noktasında hem de bu ürünlerin gene ihtiyaç olan kişilere hemşerilerimize ulaştırılması noktasında yoğun bir şekilde çalışmamız ve gayretimiz devam ediyor. Ürünler geldiği zaman ilk önce bir tasniften geçiyor. Bay bayan çocuk şeklinde ayrılıyor. Ufak tefek tamirat gerektiren işlemler de ise veya ütü gibi işlemler var ise onlarda elden geçirildikten sonra dağıtılabilecek nitelikte ki ürünler raflara çıkarılıyor ve burada dağıtılıyor” diye konuştu.



