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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Bu mahallede kadınlar rengarenk kıyafet giyiyor

Bu mahallede kadınlar rengarenk kıyafet giyiyor

Kadınların dokuma yaparken detayları

Er Kadın Yöresel Kıyafet Kamera El Sanatları Esenli 

-Yöresel kıyafetler ile dolaşırken detaylar
-El sanatları ustası Emine Güzel'in konuşması
-Kadınların konuşması

( SAMSUN )- Osmanlı kadınlarının 600 yıllık geleneği bu köyde devam ediyor SAMSUN

- Samsun’un en eski yerleşim yerlerinden olan Vezirköprü ilçesinde yaşayan kadınlar, Osmanlı döneminden kalma geleneklerini hiç bozmadan sürdürüyor. Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Sarıdibek Mahallesi'nde yaşayan kadınların giydiği kıyafetler, en az kendileri kadar rengarenk. Günlük yaşantılarında belleme adını verdikleri renkli giysiler ile kameralara yansıyan kadınlar, 600 yıllık Osmanlı geleneğini hiç bozmadan günümüze kadar ulaştırdı. Burada yaşayan kadınlar, bölgede yöresel kıyafetleriyle tanınıyor. Kadınların giydiği canlı renkteki çiçek desenli etek ve bluzlar ilçedeki marketlerde de kilo işi satışa sunuluyor. Osmanlı geleneği olan halı ve kilim dokumacılığı mesleğini de ayakta tutmayı başaran kadınlar, evlerine ek gelir sağlamak için, hafta içi her gün kendilerine açılan atölyede dokuma işi yapıyor. “Böyle giyinmeyi çok seviyoruz” İlçedeki kadınlara el sanatları kursu veren 63 yaşındaki Emine Güzel, "Biz kadınlarımızla beraber burada kilim ve halı dokuyoruz. Toplamda 25 kadına kurs veriyoruz. Atalarımızdan kalma eski geleneklerimizi sürdürüyoruz. Biz giydiğimiz yöresel kıyafetlerimizi de çok seviyoruz. Bu kıyafetler hem de rahat oluyor. Çalışırken de bunları giyiyoruz. Kıyafetler de atalarımızdan kalma” dedi.
Bölgede yaşayan ve dokumacılık işi yapan diğer kadınlarda, yöresel kıyafetlerinin Osmanlı'dan kalma bir gelenek olduğunu ve giymeyi çok sevdiklerini dile getirerek, bu kıyafetler bize atalarımızın geleneği. Biz de severek bu geleneği sürdürüyoruz. Biz büyüklerimizden böyle gördük ve gördüğümüzü yapıyoruz. İş olarak ise dokumacılık yapıyoruz” dediler.
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