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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Bu mahallede artık sigara içilmeyecek

Bu mahallede artık sigara içilmeyecek

Öğrencilerden detay

Hatıra Fotoğrafı Nikotin Testi Sigara Dumanı Okul Müdürü Halk Oyunları 

-Öğrencilerden sigara içmeyin pankartları detay görüntüsü
-Mahalleliden genel görüntü
-Mahalle sakinlerinin pankartlı görüntüsü
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı görüntüsü
-Sesli dinletili olan şiirden detay
-Nikotin testi detay görüntüsü
-Muhtarın konuşması detay
-Gülnaz Uçar konuşma detay
-4.sınıf öğrencisi Yasemin Ergin detay
-Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk Konuşma görüntüsü
-Pamukkale ilçesi Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu konuşma görüntüsü
-Halk oyunları detay
-protokol detay
-Hatıra fotoğrafı ve asker selamı detayı

( DENİZLİ )- Denizli’de ‘Sigarasız Mahalle’ projesi- ‘Sigarasız Mahalle’ projesinde ilk sigarayı bırakan muhtar oldu- Kaymakam ile Muhtar sigara bırakmak için proje başlattı- 31 Mayıs 2020’de ‘Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmamaktadır’ tabelası asılacak DENİZLİ

– Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kaymakamlık tarafından ‘Sigarasız Mahalle’ projesi hayata geçirildi. Güzelpınar Mahallesi’nde başlatılan projede ilk sigarayı bırakan ise mahalle muhtarı oldu.Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi’nde düzenlenen ‘Sigarasız Mahalle’ projesinin açılış programına Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk , mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda ‘Harap etti tütün beni’ şiiri dinlendi. Güzelpınar Muhtarı Ergün Gürsoy’un “Bugün itibarı ile sigarayı bırakıyorum” diyerek söz verdiği programda mahalle kadınlarını temsilen konuşan Gülnaz Uçar, doktorun ciğerlerinin kötü olduğunu söylediğini belirterek, eşinin sigara dumanından etkilendiğini ve doktorun eşinin sigara içmemesi gerektiğini belirttiğini anlattı. 4. sınıf öğrencisi Yasemin Ergin ise, babasının sigara içmesinden şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, “Bugün burası benim için çok önemli, çünkü sayın kaymakamımız sayın muhtarımız ile beraber bir hayal kurdular, dediler ki dağları kekik kokan Güzelpınar sigara dumanı kokmasın, kekik kokularını almaya devam edelim dediler” dedi.
Pamukkale Kaymakamı Balcıoğlu ise, mahalledeki okulun müdürüne bir kumbara hediye ederek, sigaraya vereceği parayı kumbaraya atmasını istedi. Balcıoğlu, “36 yıldır meslek hayatımın belki de en mutlu gününü bugün yaşamaktayım. Bunun yanında saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın devlet politikası haline getirdiği tütün bağımlılığıyla ilgili mücadele konusunda bizde Pamukkale Kaymakamlığı olarak anaokulu ve ilkokullarda çalışma yapmaktayız. Seçecek olduğum mahallede muhtar sigara içsin dedim, okul müdürü de içsin dedim, imamlarımızda içsin dedim, baktım ki hepsi Güzelpınar’da içiyordu. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü, o gün oraya büyük bir tabela asacağız; ‘Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmamaktadır’ diyeceğiz. Sigara içilmeyince günlük bakkala veya aldığınız yere bir paket içiyorsanız 14 ile 20 lira arası para veriyorsunuz. Bu kardeşimiz kumbaraya her gün oraya vereceği parayı atıyor ve birikim yapmış oluyor” dedi.
Program halk oyunları ve kurulan stantlarda sağlık bilgilendirmeleri, sigara bırakmak için yapılan nikotin testi, nefes testi ile devam etti. Programda hatıra fotoğrafı çekilerek, Mehmetçiklere de selam gönderildi.
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