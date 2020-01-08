Bu lokantada maddi durumu kötü olan öğrencilere yemek bedava

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da kokoreç dükkanı işleten bir esnaf durumu kötü olan öğrencilere bedava yemek veriyor. Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’daki lokantasında kokoreç, sucuk ekmek, köfte ve tavuk Efkan Kılıç isimli esnaf soğuk kış günlerinde öğrenciler için dükkanın kapısında bir yazı asarak bedava yemek ikramı kampanyası başlattı. Kılıç ayrıca lokantasında 10 yıldır da gazi ve şehit yakınlarına bedava yemek ikramı yapıyor. “Kapımız her zaman açıktır” Kılıç’ın dükkanın girişine astığı yazıda, “Bu soğuk kış günlerinde durumu olmayan öğrenci kardeşlerimize kapımız her zaman açıktır. Öğrenciler Kral Kokoreç Çarşı ve Değirmenaltı Şubelerimizde ücretsiz yemek yiyebilir” ifadelerine yer verildi.

“Ben de öğrencilik yılları yaşadım” Konuyla ilgili açıklamada bulunan Efkan Kılıç, “Ben de öğrencilik yılları yaşadım. Açlığın tokluğun ne olduğunu çok iyi bilirim. Yemek yedirmek sorun değil ben verdikçe Allah’ta bana veriyor. Öğrenci kardeşlerimiz hiç çekinmesinler her zaman gelsinler. Ama gerçek ihtiyaç sahipleri kardeşlerim gelsinler, yesinler hiç sorun değil. Ben ekmeği paylaştığım zaman daha çok huzur buluyorum” dedi.

“Öğrenci kardeşlerimiz de aç kalsın istemem” 10 yıldır dükkanda şehit ailelerine ücretsiz yemek ikram ettiğini de ifade eden Kılıç, “Öğrenci kardeşlerimiz de aç kalsın istemem. Öğrencilik hali, durumu olmayan öğrencilerimiz oluyor. İhtiyacı olan öğrencilerimiz istedikleri zaman gelip burada ve Değirmenaltı'nda ki şubemizde ücretsiz yemek yiyebilir. Paylaşmayı bileceğiz. Paylaşmak güzeldir her zaman” diyerek açıklamasını noktaladı.



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