Bu lokantada, ihtiyaç sahipleri ücret ödemiyor - BATI CAVA
- Lokantadan genel görüntüler - Mutfakta yemek pişirilmesi - Yemek servisi detayları - Ziyaretçilerin yemek yemesi - Lokanta sahibi Aditya Prayoga'nın röportajıBatı Cava'daki Ciangsana lokantası, ihtiyaç sahibi müşterilerine ücretsiz yemek servisi yapıyor. Endonezya 'nın Batı Cava bölgesindeki Gunung Putri'da bulunduğu sokağın da adını taşıyan Ciangsana Yemek Lokantası, balık, yumurta ve tavuk gibi yemekleri için ihtiyaç sahibi insanlardan herhangi bir ücret talep etmiyor.
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