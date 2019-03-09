Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

-kız öğrencilerden motora ince dokunuş

-kız öğrenciler motor başında

-kızların otomobilin lastiğini sökmesi

-kızlarla özel röportajı

-alan şefi ile röportajı

-çalışma esnasında görüntüler

-kızların lastik sök-tak

-taşlama, kesme, delme



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meslek lisesinin motor bölümünde eğitim alan kız öğrenciler, oto tamir, yağ bakımı, lastik söküp takma, balans ayarı gibi birçok işi uygulamalı olarak öğreniyor. Bandırma İMKB Mesleki ve Anadolu Lisesi motor bölümünde eğitim gören 8 öğrenci, lastik söküp takmaktan, motor yağ bakımı ve balans ayarına kadar birçok işte gösterdikleri başarıyla dikkati çekiyor. Otomotiv sektöründe kız öğrenciler, mezun olduklarında otomotiv sektörünün her kolunda çalışabilme fırsatı doğuyor. “Mesleğin kız erkek ayrımı yoktur” Otomotiv sektöründe ağırlıklı olarak erkeklerin egemen olduğunu söyleyen Motor Bölümü Alan Şefi Cevat Şenyüz, kız öğrencilerin de erkekler kadar başarılı olduğunu söyledi.



Bandırma İMKB Mesleki ve Anadolu Lisesi, Motor Bölümü Alan Şefi Cevat Şenyüz, “Buraya gelen öğrencilerimize temel mekanik eğitimden başlayarak benzin motorları, dizel motorları, oto mekanik ve elektronik konularını öğreterek, oto elektronik tercihi alanında mezun vermekteyiz. Okulumuzda motorlu araçlar teknolojisi alanında 92 öğrencimiz bulunuyor. Bunların 8’i kız öğrencidir. Mesleğin kız erkek ayrımı yoktur. Mesleğimiz çok hassas işlerle çalışan bir meslektir. İş sahası çok geniştir. Uçak motorları, gemi motorları, raylı sistemler, otobüsler, kamyonlar, tarım makineleri gibi birçok alan bizim alanımızdadır. İş bakımından Türkiye’nin 3 sektörüdür. Otomotiv sektörü, son birkaç yıl içerisinde büyük bir ivme kazanmıştır. Birçok firma fabrikalarını Türkiye’ye taşımıştır. Bu araçlar öncelikle imal edilmeden önce tasarlanıyor, testlerden geçiyor ve üretimi yapılıp, satış aşamasından sonra servis ve bakım aşaması var, bütün kalemlerde iş olanağına sahipler. Akademik eğitimde mühendislik alanımız son 2 yıldır ek puanlarla açılmıştır. Diplomalara belli katsayılar eklenerek öğrencilerimizde tercih etmektedirler" dedi.

İlgimi çekiyordu Küçüklüğünden beri motorlu araçlar bölümü teknolojini bölümüne ilgisi olan Melis Eğritepe, aşçılık okurken motorlu araçlar bölümü teknolojini tercih etti. Melis Eğritepe, “10.sınıf öğrencisiyim. Bu bölüme çok farklı bir daldan geldim. Aşçılık okuyordum.motor bölümü benim çok ilgimi çekiyordu. Babam bu işleri yapıyordu. Hep bir ilgi vardı. Daha sonra bu bölüme gelmek istedim. Bu bölüme karşı bir önyargım vardı. Uzaktan kaba gibi gözüküyordu. Ama o şekilde olmadığını gördüm, parçaları daha nazik ve ilgi istiyordu. Bu bölümüme öcü gibi bakmaya gerek yok kızlara göre bir bölüm. 12.sınıfta staj göreceğiz. Belli kuruluşlara gidip orada stajlarımızı alıyoruz. Meslek liseli mezunlarına üniversiteler ek kontenjan açıyorlar. Aynı zamanda da dükkân açma belgesi de veriyorlar. Bu bölümde okuyan kızların her zaman önü açık” şeklinde konuştu.

Yaren Akgül, “Motor bölümünü seçme sebebim, iş kolunun çok olması ve üniversite imkanlarının çok iyi olması için bu bölümü tercih ettim. İnsanlar tarafından çok değişik gözle bakıyorlardı. Bence kızların yapamayacağı meslek yoktur” ifadesinde bulundu. (SB-BD-MŞ)

