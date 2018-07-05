Bu kursa gidenler kurs bitmeden iş teklifi alıyor

--MASAJ EĞİTİMDEN DETAYLAR

--KURSİYERLERLE RÖP

--İŞ YERİ SAHİBİ GÜLİN ÇİFÇİ RÖP



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da bünyesinde bir çok meslek dalını barındıran bu kursa giden kursiyerler kurs bitmeden iyi maaşla iş teklifi alıyor. Nilüfer ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs merkezi açan özel bir kurs merkezi bünyesinde estetisyenlik, kalıcı makyaj, masör, cilt bakımı ve masaj kursları veriyor. Bunun yanı sıra sertifikalı protez tırnak, ipek kirpik, manikür pedikür, microblading ve podiatri eğitimleri veriyor. Bu kurs ve eğitimlerde öğrenim gören kursiyerler daha kurs bitmeden iş yerlerinden bizde çalışın diye teklifler alıyor. Bu kurslardan mezun olan kursiyerler çeşitli iş yerlerinde 2 ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla iş başı yapıyor. İş yeri sahipleri ise özel eğitim veren kurstan eleman alabilmek için sıraya giriyor. Bu kurslara giden kursiyerler biz bir yerlerden böyle bir kurs merkezi olduğu duyduk ve yazılmaya karar verdik. Burada çok kaliteli eğitim veriliyor. Çok kaliteli eğitim alıyoruz. Kurslarımız 2 ile 5 ay arasında sürüyor. Kurslarımız bitmeden firmalardan ve iş yerlerinden bizde çalışın diye teklifler alıyoruz. Buda bizim kursta motive ediyor. Kurs bitirdikten sonra bir yerde çalışıp usta olup kendi iş yerlerimizi açmayı hedefliyoruz” dedi.

Essplus Akademi Kurucusu Gülin Çifçi, “Biz 3 yıllık bir firmayız, bu zamana kadar 200 üzeri mezun verdik. Milli Eğitime bağlı bir kurumuz Milli Eğitim onaylı sertifikalarımız var bunların haricinde Milli Eğitimin haricinde verdiğimiz kurum belgesiyle sonuçlandırdığımız kurslarımız var şuan yeterince mezunumuz olsa en az 15 öğrencimizi iş yerine yerleştirebileceğimiz kadar oteller, güzellik ve spa merkezlerinden talep var” şeklinde konuştu.

(BRK-

