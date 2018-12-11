Bu kuaföre gelen engelliler ücret ödemiyor İzle

-ENGELLİLERDEN GÖRÜNTÜ

-KUAFÖR KARDEŞLERDEN GÖRÜNTÜ

-İLKAY KURT RÖP.

-ENGELLİ BAYANLARLA RÖP.



( BURSA - ÖZEL)- Bursalı kuaför engelli bayanların saçlarını kesip boyuyor hiçbir ücret almıyor BURSA



- Bursa’da bayan kuaförü olarak hizmet veren 2 kardeş dükkanlarına gelen engelli bayanların saçlarını kesip saçlarını boyayıp tüm bakımlarını yaparak ücret almıyor. Bayan kuaförü olarak 23 yıldır hizmet veren İlkay ve Zeki Kurt, kardeşler örnek bir davranışa imza attı. 3 yıldır dükkanlarına gelen engelli bayanın saçlarını kesen ve tüm bakımlarını yapan kardeşler engelliler günü münasebetiyle dükkanlarına gelen tüm engelli bayanlara Aralık ayı boyunca ücretsiz hizmet veriyor. Dükkanlarına gelen engelli vatandaşlara diğer müşterilerinden ayırt etmeyen kardeşler, yaptıkları hizmetle gönüllerde taht kuruyor. Herkesin bir engelli adayı olduğunu ifade eden İlkay Kurt, “23 yıldır bu işi yapıyorum. 3 yıl önce bize engelli kardeşimiz geldi. Biz ona hizmet verdik hiç ücret almadık. Bu 3 yıldır devam ediyor. Bu yıl Aralık ayı boyunca engelli bayan kardeşlerimize hizmet verip ücret almama kararı aldık. Onlar bizim baş tacımız kapımız herkese açık” dedi.

Şov kuaförde ücretsiz saç kesimi ve bakım yaptıran engelli bayanlar ise, “İlkay ve Zeki abilerimiz bize çok iyi davranıp ücretsiz hizmet veriyor. Burada bize engelli olduğumuzu hiç hissettirmiyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Keşke herkes böyle iyi olsa” şeklinde konuştu.

(BRK-İHS

