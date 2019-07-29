Bu köyde vatandaşlar telefonla görüşmek için cami minaresine çıkıyor

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( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Yukarı Çiftlik köyünde yaşayan köylüler telefonla görüşebilmek için yüksek noktalara çıkmak zorunda kalıyor. İlçe merkezine 9 kilometre mesafede bulunan Yukarı Çiftlik köyünde yaşayanlar aldıkları binlerce liralık telefonlara rağmen görüşme yapamamanın huzursuzluğunu yaşıyor. Köy içerisinde hiçbir GSM operatörü şebekesinin çekmediği Yukarı Çiftlik köyünde telefonla görüşmek isteyenler ya bir ağacın tepesine ya da cami minarelerine çıkarak şebekenin çekmesini bekliyor. Yıllardır telefon sıkıntısı yaşadıklarını ve defalarca ilgili kurumlara müracaatta bulunduklarını belirten köy sakinleri ise sorunlarının biran önce çözülmesini istiyor. Cami minaresinden yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlar 118 hanelik köyde bölgede telefon şebekesi çekmediği için her türlü haberleşmeden yoksun olduklarını söyleyen Köy Muhtarı Bahattin Han, "Bu köyde telefonlarımız çekmiyor. Telefonla konuşmak için belirli noktalara çıkıyoruz. Ancak o şekilde arayıp konuşabiliyoruz. Köyün sonunda yüksekte bulunan köy mezarlığından konuşmak için oraya çıkıyoruz. GSM operatörlerine defalarca dilekçe verdik, ama hala sonuç alamadık." dedi.

Köyde cep telefonuyla konuşmak için Minareye çıktıklarını belirten 65 yaşındaki Polis ve Asker annesi Münevver Memiş, minareye çıkarak yakınlarıyla konuşmaya çalıştıklarını yıllardır bu durumun aynı olduğunu, köyün sonunda yüksek tepede konuşabildiklerini söyledi, Memiş açıklamasında, "Yıllardır Köyümüzde telefonlar hiç çekmiyor. cami minaresine ve yüksek tepeye çıkmak zorunda kalıyoruz. İki oğlum var biri asker biri polis bazen günlerce haber alamadığım oluyor yetkililerin bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Biz gece hastalansak caminin minaresine mi çıkalım ben yaşlı kadınım nasıl çıkayım gece vakti minareye"diye konuştu.

Telefonla hiçbir yere ulaşamadıklarını kaydeden köy sakinlerinden 68 yaşındaki Osman Elmalı ise "80 gündür hastayım konu komşuya söylüyorum onlar tepeye çıkarak arama yapıyorlar. Bir de köy camisinin minaresinde çekiyor evlerimizin içinde telefon çekmiyor. Evimle telefon çeken tepenin mesafesi yaklaşık 500 metre. Bu mesafeyi hastalıktan yürüyemiyorum. Yıllarca süren telefon işkencesinin çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

