Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bu köyde sigara içilmiyor - YOZGAT Haberi

Bu köyde sigara içilmiyor - YOZGAT Haberi

- Köyden görüntü - Yeşilay görevlilerinin vatandaşlara broşür dağıtması - Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun'un sigarayı bırakan vatandaşlara teşekkür belgesi vermesi - Röportajlar - Köylülerin ellerinde teşekkür belgesi ile hatıra fotoğrafı çekinmesiBu köyde sigara içilmiyor - Yozgat 'ta 60 haneli yaklaşık 180 kişinin yaşadığı Haydarbeyli köyü sakinleri sigara içmiyor - Muhtar Rifat Eraslan:"Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü tuttuk, sigarayı bıraktık. Bizim de Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir isteğimiz var. Köyde telefonlarımız çekmiyor. Köyümüze bir verici kurulmasını istiyoruz"YOZGAT (AA) - Yozgat 'ta, 60 haneli yaklaşık 180 kişinin yaşadığı Haydarbeyli köyünde sigara içilmiyor.Köyü ziyaret eden Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, sigara kullanmadıkları için her aileye birer teşekkür belgesi verdi.Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilayın bağımlılıklarla mücadele eden bir kuruluş olduğunu anımsattı.Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıklarla mücadele ettiklerini aktaran Halil İbrahim Coşkun, şunları söyledi:"Sayın Cumhurbaşkanımızın sigara ile ilgili hassasiyetini biliyoruz. Haydarbeyli köyümüz bu hassasiyete uydu, kendi aralarında karar alarak sigarayı bıraktılar. Böyle olunca biz de Yeşilay şubesi olarak vatandaşlarımıza teşekkür belgesi verdik. Kendilerine sigara konusunda göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu köylerimizin sayısı Yozgat 'ta ve ülkemizde gittikçe artar. Sigaradan hep beraber kurtuluruz."Muhtar Rifat Eraslan da köylerinin 60 hane olduğunu ve yaklaşık 180 kişinin yaşadığını belirtti.
Köyde şu an için sigara içen olmadığını ifade eden Eraslan, "Köylümüz birbirine bakarak sigarayı bıraktı. Bayanlar da eşlerini destekledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü tuttuk, sigarayı bıraktık. Bizim de Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir isteğimiz var. Köyde telefonlarımız çekmiyor. Köyümüze bir verici kurulmasını istiyoruz." diye konuştu.
Köylülerden Muhsin Varol da yaklaşık 13 yıl sigara içtiğini anlatarak, "Sigarayı bıraktım. Köylülerimizin tamamı sigara içmekten vazgeçti. Akşam ve sabahları sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıyoruz. Yeşilaya buraya gelip bize ilgi gösterdikleri için teşekkür ediyoruz." dedi.
- "İzmarit göremezsiniz"Yasin Uğurlu ise 4 yıl içtikten sonra sigarayı bıraktığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Sigaranın zararlarını herkes çok iyi biliyor. Şu an köylülerimiz sigara içmiyor. Köyün en genci benim. Herkes spor yapıyor, bayanlar yürüyüş yapıyor. Şu an herkes mutlu. Evlerde, arabalarda sigara kokmuyor. Evler güzel kokuyor, kimsenin de içmesini istemiyoruz. Sigara içen misafirlerimiz de geldiğinde, sigara içmeyenlerden utandıkları için onlar da içmiyor. Köyümüzde bir tane sigara izmariti göremiyorsunuz."

Bağımlılık Sigara İzmariti Uyuşturucu Hatıra Fotoğrafı Sağlıklı Yaşam 

İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Şaşırtan Değişimler (Before After Kilo Verme)Şaşırtan Değişimler (Before After Kilo Verme)
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı