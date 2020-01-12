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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Bu köyde kimse sigara içmiyor

Bu köyde kimse sigara içmiyor

Köyün Tabelası

Bağımlılık Bild Sigara Hassasiyet Irak 

-Köyün görüntüsü
-köy meydanında muhtarın köylülere sigara içmeyin nasihati
- Köy Muhtarı Hüseyin Şahin ve vatandaşlarla röpörtaj
-görüntü tetayı

( BATMAN ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigara hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigara bıraktırdı BATMAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki hassasiyeti, Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kaynarca köyündeki vatandaşlara topluca sigara bıraktırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki hassasiyeti bilen köy sakinleri, büyüklerinin de sözünü dinleyerek yaklaşık 6 yıl önce toplu olarak sigarayı bırakma kararı aldı. Paketleri ceplerinden çıkarıp çöpe atan vatandaşlar, o günden sonra sigaradan uzak durmaya başladı.
Köy muhtarı Hüseyin Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki hassasiyetlerini bildiklerini, büyüklerinin de sözünü dinleyerek sigarayı bırakma kararı aldıklarını söyledi.

Yaklaşık 6 yıldır köylerinde sigara içilmediğini ifade eden Şahin, "Bu köyde yıllardır kimse sigara içmiyor. Dedelerimiz ve babam eskiden sigara içiyorlardı, rahmet etmeden önce bize tembih ettiler, sigaranın hiçbir faydasının olmadığını ve çok zararlı bir şey olduğunu söylediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Hem büyüklerimizi hem de Cumhurbaşkanımızı dinleyerek sigarayı bıraktık. Köyde 6 senedir sigara içilmiyor. Biz de çocuklarımıza söyledik, onlar da sigara içmiyor" dedi.
Köyde bulunan vatandaşlar, sigaranın sağlığa zararlı olduğunu ve herkesin bu bağımlılıktan kurtulması gerektiğini söyledi.


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