Bu köyde herkesin bir dikili ağacı var

( SİVAS -ÖZEL-DRONE)- Gölgesinde dinlenip çay içmek için bir ağaç dikmeye karar verip ardından köyde yaşamış herkesin adına birer ağaç dikerek üzerlerine ağaçların adandığı köy sakinlerinin isimlerini yazdılar SİVAS



- Gölgesinde dinlenip çay içmek için bir ağaç dikmeye karar verip ardından köyde yaşamış herkesin adına birer ağaç dikerek üzerlerine ağaçların adandığı köy sakinlerinin isimlerini yazdılar. Sivas'a bağlı Çukurbelen köyünde bulunan ormanı bilindik ormanlardan ayıran çok ilginç bir özellik var. Ormanda bulunan her ağacın üzerinde bir isim yazılı. İlk kez görenleri şaşkına çeviren ormanın hikayesi de görüntüsü kadar ilginç. Daha önce hiç ağaç bulunmayan kayalık alanda, insan eli ile oluşturulan ormanın hikayesi ise şu şekilde. Köyde yaşayan Talat Akgül, yıllar önce Haydar Özcan isimli arkadaşı ile altında dinlenip çay içmek için bir ağaç dikmeye karar verdi. Üç ağaç diktikten sonra ağaç dikmeye devam ettiler. İlk önce 102 yıl önce kurulan köyü ilk yerleşenlerin adına birer ağaç diktiler. Akgül daha sonra eşinin ve köy sakinlerinin de yardımı ile ağaç dikmeyi sürdürerek, köyde yaşamış ve yaşamaya devam eden herkesin adına bir ağaç dikti. Bu ağaçların üzerine de ağaçların adandığı kişilerin isimlerinin yazılı olduğu tabelalar astı. Köyde su kaynağı bulunmadığı için her bir ağaca elleri ile su taşıdı. Ortaya her birinin üzerinde isimler yazan bir orman çıktı. Akgül yaptığı hayırlı çalışmayla ilgili açıklama, “Buralar dümdüz bir alandı. Ağaç yoktu. Arkadaşım Haydar Özcan ile gölgesinde dinlenip çay içebileceğimiz bir ağaç dikmek istedik. İlk olarak üç ağaç diktik. Sonrası kendiliğinden geldi. Bizim köyümüz 102 yıllık, herkesin çok iyi anlaştığı, hiçbir karganın gürültünün olmadığı bir köy. Daha sonra köy sakinlerimizin de yardımı ile köyümüze ilk yerleşen kişilerin adlarına ağaçlar diktik. Daha sonra köyümüzden ayrılan ve yaşamakta olan herkesin adına bir ağaç diktik. Yaklaşık 2 bin ağaç diktik ve bunların bininin üzerinde isimlerinin yazılı olduğu levhalar var. Bu ağaçları büyütmek kolay olmadı. Eşimle birlikte sabah erkenden kalkarak fidanlara su taşıdık. Zahmetli oldu ancak şuan çok mutluyuz.” dedi.





