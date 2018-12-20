Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bu köyde 'Gezek geleneği' sayesinde kimse aç kalmıyor İzle

Bu köyde 'Gezek geleneği' sayesinde kimse aç kalmıyor İzle

Mahalle tabelası

İsaf Camii Gariban 

-Mahalle camii
-Yemekler
-Yemekleri yiyenler
-Detay görüntüler
-İmam Muhammed Günay ile röp.
-Mehmet Sarıbaş ile röp.
-Muhtar Musa Sarı ile röp.
-Ahmet Kertik ile röp.
-Ahmet İkiz ile röp

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı kırsal Hacıhüseyinler Mahallesi'nde asırlardır devam eden gezek geleneği sayesinde kimse aç kalmıyor. Yaklaşık 550 ailenin yaşadığı mahallede misafirler için sabah öğlen ve akşam yemek çıkarken, vatandaşlar gezek adı verilen bu geleneği devam ettirmekte kararlı olduklarını söyledi.

Gömeç’e 8 kilometre uzaklıktaki Hacıhüseyinler Mahallesi'ndeki gezek geleneği yüzyıllardır devam ediyor. Mahalleye gelen konuklar için sabah, öğlen ve akşam değişik aileler tarafından yemekler hazırlanıyor. Her gün hazırlanan yemekler, misafirlerin yanı sıra mahalledeki gariban ve yalnız yaşayan yaşlılara da ikram ediliyor. Geleneğin dedelerinden geldiğini anlatan Muhtar Musa Sarı, devam ettirmekte kararlı olduklarını söyledi.

Mahalleye yeni tayin olan imam Muhammed Günay, “Her gün sabah, öğlen akşam yemek çıkıyor burada. Çok güzel bir gelenek. Keşke Türkiye’nin her yerinde bu gelenek yayılsa” dedi.
Mahallenin yaşlılarından Mehmet Sarıbaş da, “Köyümüz de bu gelenek devam ediyor. Allah razı olsun. Gelen misafirlerden memnunuz. Bazen denk geldi mi biz de yiyoruz” diye konuştu.
Gezek geleneğinn atalarından geldiğini anlatan Muhtar Musa Sarı ise, “Bu gezek atalarımızdan beri devam etmekte. Üç öğün hazırlanan yemeğimizi köyümüze gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Misafir olmadığı zamanlar köyümüzün garibanı, yaşlısı bu gezek yemeğinden sebeplenmekte. Biz bu geleneğimizi devam ettirmekte istiyoruz” dedi.
(FT-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Çamlıca Camisinin İnşaatı Devam EdiyorÇamlıca Camisinin İnşaatı Devam Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Toplu Açılış Törenine KatıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Toplu Açılış Törenine Katıldı
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı