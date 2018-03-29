Bu köy 'Köysel Dönüşüm' projesinde Türkiye'ye örnek oldu Haberi

-Banu Aslan Can'ın konuşması.

-Çini kursu.

-Köylülerin açıklamaları.

-Köyden genel görüntü.



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, 'Köysel Dönüşüm' projesi kapsamında çalışmaların tamamlandığı ilk köy olan Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Kureyşler, örnek gösteriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, köylerde sağlıksız ve kimliksiz yapıların ortadan kaldırılarak yöresel mimariyle geleneksel köy yaşamının birleştirilmesinin amaçlandığı 'Köysel (Kırsal) Dönüşüm' Projesi kapsamında çalışmaların tamamlandığı Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Kureyşler köyünde yaşayanlar kent konforunda köy hayatı yaşıyor. Kureyşler Barajı’nın yapımının ardından evleri baraj suları altında kalan köylüler, projesi bakanlıkça hazırlanan ve 10 yıl vadeyle ödeme imkanı sunulan yeni dönüşüm alanında inşa edilen konutlara geçen yıl taşındı. Yöresel mimariye uygun tarzda ve talepleri doğrultusunda köy sınırlarından inşa edilen bodrumlu 260 metrekare veya bodrumsuz 130 metrekare büyüklüğündeki 30 konutta yaşamaya başlayan vatandaşlar köy yerinde kent konforunu yaşamanın keyfini sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kırsal alanda yaşam kalitesinin yükseltilmesi için 2013’te başlatılan dönüşüm çalışmaları kapsamında Kureyşler’in pilot köy olarak belirlendiğini ve projenin 6 milyon liraya mal olduğunu hatırlattı. Kureyşler’in Türkiye’de tamamlanan ilk dönüşüm projesi olduğunu ifade eden Can, “Köyde 60 parsel oluşturularak buralara 30 konut yapıldı. Ancak burası özel projelerimizden birisidir. Köyde tandır evi, pazar yeri, köy konağı, camisi, müştemilatları, fırınları, yöresel mimariye ve yaşam koşullarına uygun örnek proje olarak ilan edildi. Burada vatandaşlarımız evlerine yerleştiler ve alanları kullanmaya başladılar. Burası Türkiye’de iyi bir örnek oldu ve bu çalışmaları devam ettirmeye karar verdik. Sayın Bakanımızın himayesinde ve talimatlarıyla artık köylerde tip projeler yaşam koşulları göz önüne alınmadan yapılmış konutlar 30-40 yıl önceki projelerin uygulaması kaldırıldı. Yeni yasal düzenlemelerle yöresel mimariye özen gösterildi” dedi.

Proje kapsamında ayrıca köydeki 21 kadına çini ve seramik kursu verildi.

Kursa katılan kadınlar, hem bir sanat hem de bir meslek öğrendiklerini ifade ettiler. Kureyşler köyü sakinleri de, "Yapılan evleri çok beğendik. Köyümüz adeta bir tatil beldesi gibi oldu. Bir tek doğalgazımız eksik. O da tamam olursa şehir merkezindeki tüm konfor evlerimizde olacak. Çevre köylerden evlerimizi görmeye gelenler oluyor. Devletimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

