Bu koroda yok yok...Mühendis, doktor, memur, işçi, esnaf, ev hanımı bir araya gelerek, koro kurup konser verdi

- Tokat'ın Niksar ilçesinde mühendis, doktor, memur, işçi, esnaf, ev hanımı gibi her biri ayrı meslek yapan kişiler tarafından oluşturulan koronun konseri ayakta alkışlandı. Niksar Doğa Sporları ve Turizm Derneği (NİDOST) üyeleri, sosyal aktivite amacıyla koro oluşturmaya karar verdi. Dernek üyelerinin yanı sıra dışarıdan gelenlerle toplam 25 kişiden oluşan koro, dernek binasında haftada iki gün bir araya gelerek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü son sınıf öğrencisi Serenay İreç tarafından çalıştırıldı. Mühendis, memur, işçi, esnaf ve ev hanımı gibi farklı meslek grubundakilerin oluşturduğu Türk Sanat Müziği Korosu, nota öğrenerek türküler seslendirdi. Beş aylık bir çalışmanın ardından NİDOST üyelerinden oluşan koro, unutulmaz bir konser verdi. Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen Türk halk müziği konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Salonda boş yer kalmazken, türkü severlerin bazıları da ayakta kaldı. Koroyu oluşturanların her birinin ayrı meslekten olması dikkat çekti. Doktor, mühendis, memur, esnaf, ev hanımı ve serbest meslek çalışanlarından oluşan koro, değişik yörelere ait türküleri seslendirdi. Konserde solo türküler de okundu. Hareketli türkülere alkış tutarak ve eşlik eden davetliler, koro ve solo olarak seslendirilen eserleri yaklaşık iki saat boyunca dinleyerek unutulmaz anlar yaşadı. Koroyu çalıştıran Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı son sınıf öğrencisi Serenay İreç,yıllardır müzikle uğraştığını, korolarda görev aldığını belirterek,"Niksar Doğa Severler Derneği ile birlikte binamızda toplanmıştık ve kendi aramızda şarkı söylüyorduk. Eskiden Niksar'ın korosunun olduğunu şimdi neden bir koromuz olmadığını konuşuyorduk. Derken Halk Eğitim Merkezinin de katkılarıyla koro kurmaya karar verdik, farklı meslek guruplarından insanların katılımıyla ve çalışmalarımıza başladık. İlk başlarda 'Ben yapamam' diyenler oldu ama sonunda başardık. 5 ay gibi bir süre zarfında çalışmalar yaptık ve sonunda konser verdik ve çok beğeni topladı gururluyuz mutluyuz." dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olarak NİDOST korosuna destek verdiklerini belirten Öğretim Görevlisi Cevahir Korhan Işıldak ise,"Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk yaşıyorum. Evlatlarım dediğim öğrencilerim gerçekten büyük yol katetmişler bunu gördüm. Benim için çok büyük mutluluk bu. Olmuşlar bir şey ortaya çıkmış artık, kısaca gözümüz arkada kalmayacak yani. Koro orkestrası Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşmakta. Böyle bir koro kurulacağı yine bizim öğrencimiz olan Serenay İreç tarafından bize iletildi bizde seve seve kabul ettik. Bizde tabi ki elimizi taşın altına koymamız gerektiğini bilerek elimizden geldiğince Tokat'ta bu kültürü yaşatmak için her şeyi yapmaya hazırız. Öğrencimiz Serenay ne dediyse ne istediyse bizde yardımcı olmaya çalıştık kendisini canı yürekten kutluyorum ve gurur duyuyorum." dedi.