Bu köpekler Mehmetçiğin en büyük yardımcısı

-VALİZ İÇİNDE SAKLANAN UYUŞTURUCUYU ARAYAN KÖPEK

-TENEKE İÇERİSİNDE SAKLANAN PATLAYICI MADDEYİ BULAN KÖPEK

-TREN YOLUNDA PATLAYICI ARAYAN KÖPEK

-YOLA GİZLENEN PATLAYICIYI ARAYAN KÖPEK

-EVDE BİR ODADA SAKLANAN UYUŞTURUCUYU ARAYAN KÖPEK

-ARAÇ İÇERİSİNDE SAKLANAN BOMBAYI ARAYAN KÖPEK

-OTOBÜS İÇERİSİNE SAKLANAN UYUŞTURUCUYU ARAYAN KÖPEK

-JAKEM'DE GÖREVLİ TEĞMEN KAZIM KAYABAŞ İLE RÖP.



( NEVŞEHİR -ÖZEL) - Bomba arama köpekleri gizlenmiş patlayıcıyı dakikalar içerisinde buluyor - Bu köpekler uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası - Teröristlerin korkulu rüyası bu köpekler JAKEM’de eğitiliyor - JAKEM kapılarını İHA’ya açtı NEVŞEHİR



- Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM), Jandarma Genel Komutanlığından verilen özel izinle kapılarını İhlas Haber Ajansı'na



açtı. Nevşehir’de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) bomba arama ve mayın, narkotik, arama-kurtarma ve özel operasyon konularında eğitim alan köpekler, bugüne kadar tonlarca uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinde ve terör örgütünce döşenmiş patlayıcıların yerinin önceden tespitinde etkin rol oynadı. Merkezde eğitilen köpekler, Türkiye’nin dört bir yanında jandarma güçleriyle birlikte görev yaparken, zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın açıklamasında, “Öncelikle Jandarma teşkilatının gururu Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’na hoş geldiniz. Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk sahasında huzur ve güvenin sağlanması için emniyet ve asayiş hizmetlerine ve terörle mücadele harekatına katkı sağlamak maksadıyla, görev yapan tüm köpek ve kullanıcılarının eğitimleri, ihtiyacın karşılandığı tek merkez olan JAKEM Komutanlığında yapılmaktadır” dedi.

JAKEM Komutanlığında bulunan bomba arama köpekleri Cimcime ve Kobra, bomba düzeneklerinin saklandığı yerleri kısa sürede bulurken özellikle zorlu arazi şartlarında terörle mücadele eden Mehmetçiklerin yol aramasında döşenen mayınları fişek ve tren yoluna gizlenmiş mayını ise Orfoz’un dakikalar içerisinde bulması dikkatlerden kaçmadı. Bomba arama köpekleri patlayıcı maddeyi tespit ettiği alanda oturarak eğiticisine burada bomba var mesajı veriyor. “Bomba arama köpekleri 16 haftalık eğitimden geçiyor” Jandarma Teğmen Kazım Kayabaşı bomba arama ve uyuşturucu arama köpeklerinin nasıl yetiştirildikleri hakkında bilgiler verirken bomba arama köpeklerinin eğitimlerinin 16 hafta boyunca devam ettiği söyledi.



Teğmen Kayakabaşı, "Bomba arama köpeklerimizin eğitimleri 16 hafta boyunca devam etmektedir. Eğitim safhasında askeri ve kimyasal patlayıcı maddelerin koku tanıtımı verilmektedir. Koku tanıtımına müteakip arama eğitimlerimizi ilk olarak birlik içindeki eğitim alanlarımızda yaptıktan sonra birlik dışında eğitimlerimizi gerçek ortamlarda devam ettirmekteyiz” dedi.

“Uyuşturucu köpekleri zorlu bir eğitimden geçiyor” JAKEM Komutanlığında eğitilen ve Türkiye’nin 81 iline buradan gönderilen uyuşturucu arama köpekleri ise 14 haftalık bir eğitimden geçiyor. JAKEM Komutanlığında görev yapan Bulut ve Odi isimli uyuşturucu arama köpekleri ise araç içerisinde saklanan ve otobüslerin belli yerlerine saklanan uyuşturucu maddeleri kısa sürede bulurken her iki köpekte uyuşturucu tespit ettiği yeri kazıyor. Jandarma Teğmen Kazım Kayabaşı uyuşturucu madde arama köpeklerinin eğitimlerinin ise 14 hafta boyunca devam ettiğini ifade ederken eğitimlerin köpeğin sorumlusu ve köpeğin uyum süreci ile başlandığını söyledi.



Teğmen Kayabaşı, "Eğitimlerimiz 14 hafta süre ile devam etmektedir. Eğitimlerimize sorumlusu ile köpeğin uyum sağlama süreci ile başlanmakta, ilk itaat eğitimi müteakibinde koku tanıtımı ile devam edilmektedir. Bu eğitim safhasında farklı uyuşturucu maddelerin koku tanıtımı yapılmaktadır. Koku tanıtımının tamamlanmasıyla arama eğitimine geçilmektedir. Arama eğitimleri bina araması ile başlayarak sonrasında araç arama eğitimi ile devam etmektedir. Aynı zamanda koku çelişkisi eğitimi, yüksek tonajlı koku tanıtımı ve sosyalizasyon eğitimlerimiz de icara edilmektedir. Köpeklerin karşılaşabilecekleri farklı ortamlara alışmaları amacıyla birlik dışında eğitim alanlarımıza ilave olarak Nevşehir’de değişik mekanlarda uyuşturucu madde aranması eğitimleri yapılarak pekiştirilmektedir” diye konuştu.