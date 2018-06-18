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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bu köpeği bulana ödül İzle

Bu köpeği bulana ödül İzle

Kayıp köpeğin afiş ilanları

Pekin Barla 

-Mehmet Çakırocak röportajı
-Köpeğin görüntüleri

( KIRIKKALE -ÖZEL) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de bir vatandaş kaybolan ‘Çin pekinezi’ cinsi köpeğini bulmak için kentin her tarafına afişler asarak kayıp ilanı verdi. Köpeği bulup getirene de ödül vereceğini söyledi.

Kırıkkale’de Çalılöz Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'ndeki iş yerinin önünde köpeğinin kaybolduğunu fark eden Mehmet Çakırocak, ‘Çin pekinezi’ cinsi köpeğini bulmak için internet sitelerine ve kentin her yerine afişler asarak, kayıp ilanı verdi. Köpeğini bulup getirene kişiye ise sürpriz bir ödül vereceğini ifade eden Mehmet Çakırocak, “28 Mayıs 2018 tarihinde iş yeri kapısının önünde köpeğimi alıp gittiler. Fark ettiğimizde köpeğin yok olduğunu 3 haftadır aradığımız halde bulamıyoruz. 3 tane gencin elinde olduğunu fakat nerede olduğunu bilmiyoruz. Bulana ödül vereceğiz. Ayrıca afiş astık. Fakat halan 3 haftadır bulanamadı. Kendisi 8-10 yaşlarında ‘Çin pekinezi’dir. Ödülün miktarını bulunca söyleyeceğiz. Asılsız ihbarlar olduğunu için ödülü söylemek istemiyoruz” diye konuştu.

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