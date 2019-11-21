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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bu kıraathanede kitap okuyana çay ücretsiz İzle

Bu kıraathanede kitap okuyana çay ücretsiz İzle

Emin Köse ile röportaj

Alışkanlık Kütüphane Lise Öğrencisi Kıraathane Lise Öğrenci 

- Yusuf Yılmaz ile röportaj
- Emre Gök ile röportaj
- Kıraathaneden detay
- Kitap okuyanlardan detay
- Genel ve detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Serik ilçesindeki bir kıraathanede kitap okuyan müşteriler içtikleri çaya para ödemiyor. Serik ilçesine bağlı Kökez mahallesinde bir kıraathanede kitap okuyan müşteriler, gün boyunca içtikleri çaya ücret ödemiyor. Müşteriler, kahvehanedeki kitaplıktan istedikleri kitapları alarak okuyabiliyor. 7'den 70'e herkesi kitap okumaya teşvik etmek için böyle bir kampanya başlattığını ifade eden işletmeci Emin Köse, "Kahvehaneler sadece oyun oynama yerleri değildir. Aynı zamanda kitap okuma yerleridir. Gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutabilmek için böyle bir davranışta bulundum. Bütün esnaflarımızın ve kıraathanelerimiz in de bu yolda gitmesini istiyorum. Çaylarımız ücretsizdir. Kitap okumak insanı geliştirir, ruhunu geliştirir. Bu yüzden herkesi bekliyorum'' dedi.
Kitap okumak için gelen Yusuf Yılmaz, "Ben Pamukkale Üniversitesinde okuyorum, memleketime tatile geldim. Böyle bir etkinlik olunca kaçırmak istemedim. Emin ağabeyimizin desteğiyle okuma alışkanlığımızı arttırmak istiyoruz. Etkinlikten çok memnunum" ifadelerinde bulundu. 16 yaşındaki lise öğrencisi Yunus Emre Gök ise, "Genellikle kütüphanelerde kitap okuyoruz ama kitap okumanın her yerde olabileceği ve kendimizi geliştirmemiz açısından geleceğimize çok büyük katkı sağlayacağı için etkinlikten çok memnun kaldım" dedi.

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