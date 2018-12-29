Bu kez sahibinin elinden yılbaşı hindisi kaçtı Haberi

-hindinin anayol kenarında yayaları ve araçları izlemesinden görüntüler



( ÇANAKKALE -ÖZEL) ÇANAKKALE



- Çanakkale’de sahibinin elinden kaçan yılbaşı hindisi görenleri güldürdü. Merkeze bağlı Kepez beldesinde müstakil bir evin bahçesinden kaçan hindi, Atatürk Caddesi’ndeki ana yol kenarında araç ve yayaların geçişlerini izledi. Bu anları gören bir vatandaş hindinin o anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Öte yandan yolun karşısına geçen bazı yayaların hindinin yola çıkmaması için yaptıkları hareketler görenleri güldürdü.

