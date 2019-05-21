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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Bu kez erken değil geç iftar yaptılar

Bu kez erken değil geç iftar yaptılar

Bazı camilerden ezan seslerinin duyulması

Akşam Ezanı 

-Camilerin farklı zamanlarda ezan okumaya başlaması

( KARABÜK ) - Merkezi sistem arıza yapınca Karabük’te akşam ezanı okunmadı KARABÜK

- Her yıl Ramazan ayında yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen akşam ezanının erken okunması ve vatandaşların oruçlarını erkenden açması olayının bu kez tam tersi yaşandı. Karabük’te merkezi ezan sistemi arıza yapınca vatandaşlar uzun bir süre açmakta tereddüt yaşadı. Bu akşam Karabük’te 20.13’te okunması gereken akşam ezanı bir türlü okunmayınca vatandaşlar orucunu geç açmak durumunda kaldı. Edinilen bilgiye göre merkezi ezan sisteminde oluşan arıza sebebiyle akşam ezanı okunmadı. İftar vaktinden dakikalar sonra Karabük’te bulunan yüzlerce camiden sadece birkaçında bazı imamlar ezanın geciktiğini anlayınca görevli oldukları caminin sistemini kullanarak ezan okudu. Bazı imamlar ise iftar saatinin üzerinden 15 dakika geçmesine rağmen vatandaşların tereddüt yaşamaması adına minarelere çıkarak ezan okudu.
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