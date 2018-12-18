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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bu kez donmak üzere olan 9 yavru köpek için seferber oldular İzle

Bu kez donmak üzere olan 9 yavru köpek için seferber oldular İzle

Yavru köpeklerden görüntü

Yavru Köpek Jandarma Yavru Köpekler Polis Ekipleri Bulduk 

-Polis ve jandarmadan görüntü
-Köpekler için yer yapılması
-Yapılan yerden görüntü
-Anne köpek ve yavrularından görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN -ÖZEL) - Jandarma ve polisler yavru köpekler için kolları sıvadı ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gerger ilçesinde devriye görevi yaparken sokakta donmak üzereyken 9 yavru köpeği bulan jandarma ekipleri, polislerle birlikte yavru köpekler için kolları sıvayıp onlara yer yaptı. Jandarma ve polisin köpekler için gösterdiği duyarlılık görenlerin yüreğini ısıttı. Gerger ilçe merkezi yakınlarında devriye görevi yapan Gerger İlçe Jandarma ekipleri yol üzerinde donmak üzereyken buldukları 9 yavru köpeği ve annelerini araca aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gerger İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası yanında bulunan araç park alanına getirdi. Donmak üzere olan köpeklere sahip çıkan jandarma ekiplerini gören polis ekipleri de yardım etti. Jandarma ekipleri ile polis ekipleri buldukları tahtalar ve çadırlarla köpekler için yer yaptı. Köpekler için yapılan yerin tamamlanmasının ardından jandarma ve polisler tarafından köpeklere yemek ve su verildi.
Ekiplerin göstermiş olduğu duyarlılık hem köpekleri ısıttı hem de görenlerin yüreğini ısıttı.
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