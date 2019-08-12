Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bu keçilerin sütü bir başka İzle

Bu keçilerin sütü bir başka İzle

Mehmet Acar ile röp.

Keçi Sütü Keçi Ormanlı Hayvan 

-keçilerin yakın ve genel detayları
-keçilerini beslediği ormanlık alanın görüntüsü
-Çifliğin havadan görüntüsü

( BURSA -ÖZEL)- Keçilerine evladı gibi bakıyor- Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ikamet eden Mehmet Acar, 20 yıldır kendi yetiştirdiği keçilerin sütünü satıyor BURSA

- Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 20 yıldır keçi yetiştiriciliği yapan Mehmet Acar, hayvanlardan sağdığı sütün litresini 7 TL’ye satıyor. Keçilerin baharın gelmesiyle birlikte yaylalara çıktığını ve tamamen doğal olarak beslendiğini ifade eden Acar, hayvanlar ardıç ve çam pürçeği gibi şeylerden yediği için sütün çok kaliteli olduğunu söyledi.

Orhaneli ilçesi Akalan Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Acar, 20 yıldır keçi yetiştiriciliği yapıyor. Keçilerini ormanlık alanda doğal olarak besleyen Acar, keçi sütü satarak hayatlarını sürdürüyor. Baharın başlamasıyla birlikte keçiler, ilçedeki yüksek kesimlere çıkartılıp, buralarda bakılıyor. 7 ay gibi ormanlık alanda kalan keçiler, kışın başlamasıyla birlikte yeniden köye getiriliyor. 50 tane keçisi olduğunu ifade eden Acar, hayvanlara bu zamanda yaylalarda baktıklarını söyledi.

Günlük ortalama 30 litre süt sağdıklarını anlatan Acar, “Keçi sütünü 7 liradan satıyoruz. Hayvanlar ardıç, çam pürçeği gibi şeylerden keçiler yiyor. Onun için keçi sütü çok kaliteli ve ilaç. Dağlarda bunlardan sürekli var. Ormanlarda geziyoruz. Hayvanların sütü doğal beslendiği için çok kaliteli. Bizden keçi sütü alanlar, yoğurt ve peynir yapıyorlar” dedi.
Kışın keçileri köye getirdiklerini söyleyen Acar, “Kışın köyün başında ormanlık var. Oralara götürüyoruz. Bu aylardaki süt çok kaliteli. Kanser hastaları da bizden gelip keçi sütü alıyorlar. Kansere iyi geldiği söyleniyor” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı