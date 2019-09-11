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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bu kavak ağacının kovuğuna 5 kişi sığıyor

Bu kavak ağacının kovuğuna 5 kişi sığıyor

-Ağaçtan drone görüntüsü

Bild 

--Ağaçtan detaylar
--Ağacın sarılması
--Kovuğa girilmesi
--Röpler

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ta bulunan ve 400 yıllık olduğu Tahsin edilen kavak ağacının gövdesinde ki kovuğa 5 kişi sığdı SİVAS

- Sivas’ın Hafik ilçesi Alanyurt köyünde bulunan dev kavak ağacı anıt ağaçlar listesinde yer almayı bekliyor. Yaklaşık 400 yıllık olduğu tahmin edilen ağacın gövdesinde oluşan kovuğa 5 kişi sığabiliyor. Çevresini ise 5 kişi güçlükle sarıyor. Çevre genişliği yaklaşık 8 metre olan ağacın iç kısmı kurumuş olsa da genç olan dalları, yeşil yaprakları ile ağacı canlı tutuyor. Alanyurt köyü sakinlerinden Ahmet Duldut, ağacın yaklaşık 400 yıllık olduğunu belirterek, “Dedelerimiz Doğanşar ilçesinden göçerek köyümüzü kurmuş. Bu ağacın yaşı köyümüzle eşittir. Yaklaşık 350-400 yıllık olduğunu tahmin ediyoruz. İçine 5 kişi sığdığı gibi çevresini 5 kişi anca sarabildik.”dedi.
Köy sakinlerinden Fuat Yıldız ise açıklamasında, tarihi değeri bulunan ağacın anıt ağaç olarak kabul edilip koruma altına alınmasını istedi. Tarık Keskin’de ağacın yaşının yaklaşık 400 olarak tahmin edildiğini belirtti.

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