Bu karpuzlar kapıda tek tek kontrol ediliyor... Tarladan sofraya Atça karpuzu İzle

-tüccar ve alıcının pazarlığından detay

-çalışanlardan detay

-tarladan detay

-atça hal müdürü levent kavcin ile röp



( AYDIN ) -Atça'da yılda 45 bin ton karpuz üretiliyor AYDIN



- Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi, meşhur ‘Atça Çileği’nin ardından ‘Atça Karpuzu’ ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından yoğun talep gören ve yılın 12 ayında üretim yapan Atçalı çiftçinin de yüzü gülüyor. Yılda ortalama 45 bin ton üretimi ile aranan bir marka olan ‘Atça Karpuzu’, tarladan sofraya da oldukça zor şartlarda ulaşıyor. Yaz aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan rengiyle, lezzetiyle, kokusuyla, serinletme özelliği ile de sofraların vazgeçilmezi olan Karpuz, neredeyse tüm Türkiye’ye Atça’dan gidiyor. Tarımda Aydın’ın en önemli üretim yerleri arasında yer alan Sultanhisar’da bu günlerde karpuz hareketliliği devam ediyor. Bölgeye yakın iller olan İzmir, Denizli, Muğla gibi illerin yanı sıra Ankara, İstanbul gibi yoğun yerleşim merkezlerine de gönderilen Atça Karpuzu zor şartlarda hasat ediliyor. Tarladan sofralara meşakkatli bir yolculukla ulaşan karpuz aynı zamanda üreticinin de tüccarın da geçim kaynağı, tüketicinin ise karpuzda ilk tercihi. Yaklaşık 3 bin dönüm arazide 45 bin ton civarında karpuz üretimi yapılan Atça Mahallesinde karpuz üreticileri tarlalarından topladıkları karpuzları yılın 12 ayında faaliyette olan Atça Haline getiriyor. Burada traktör Römorklarında alıcısını bekleyen Karpuzlar sıkı pazarlıklarla tüccara veriliyor. Ama en önemli unsur ise hal girişinde yapılan denetim. Hal görevlileri gelen her aracı tek tek kontrol ederek karpuzun olgunlaşmamış olmaması için çaba gösteriyor. Bu kontrol ise Atça Karpuzu’nun markalaşmasında, güvenilir olmasında büyük rol oynuyor. Tüccarın ve tüketicinin gönül rahatlığı ile karpuzda ilk tercihini Atça Karpuzundan yana kullanmasını sağlaması ise Atçalı üreticiyi çok mutlu ediyor. Ürünler sürekli denetimden geçiyor Atça Hali’ne gelen her ürünün denetimden geçtiğini ifade eden Karpuz üreticileri; “Karpuzları Atça Hali’ne getiriyoruz. Burada belediyemiz sağ olsun çok iyi denetliyor. Denetlenmeden zaten içeri alınmıyoruz. Alındıktan sonra artık vatandaşa sattığımız zamanda bağırlarını gere gere yiyebiliyorlar. Kontrol çok güzel. Karpuzumuz muayyer. Atça Karpuzu her zaman markadır. Bunu böyle bilsin herkes. Gönül rahatlığı ile yiyebilirler” dedilerç Tüccarlar üründen memnun Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinden gelen tüccarlar ise Atça Hali’nin çalışma prensibini çok beğendiklerini ifade ederek, “Biz alımlarda öncelikli olarak burayı tercih ediyoruz. Türkiye’nin en meşhur karpuzu Aydın Atça Karpuzu. İyi olduğundan dolayı sezon boyunca üç günde bir geliyoruz. Ürün iyi, kaliteli, güvenli ve ayrıca marka olduğu için satışında da zorlanmıyoruz. Atça Karpuzu dediğimizde tüketici gözü kapalı alıyor. Memnun da kalıyor” dediler. Yılda 45 bin ton karpuz üretiliyor Atça’da 3 bin dönüm civarında bir arazide karpuz üretimi yapıldığını ifade eden Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan ise; “Yaklaşık 45 bin ton civarı rekoltemiz var. Bu sene karpuzumuz bir 10 gün kadar erken geldi. Atça’nın zaten toprak karakteri ve iklimi karpuz üretimine oldukça yatkın. Son derece bilinçli bir karpuz üreticimiz var. Özellikle örtü altı karpuz üretiminde Ege Bölgesi’nde ilk yapan ilçelerden biriyiz. 2007 yılından beri örtü altı karpuz yetiştirilmektedir. Yaklaşık 2 bin dönümü örtü altı olmak üzere 3 bin dönüme yakın bir arazide karpuz üretimi gerçekleştirilmektedir. Toplamda 45 bin ton civarı bir rekoltemiz olacak. Başlangıç fiyatı da güzeldi. Şimdi verim de oldukça güzel gidiyor. Atça Karpuzunun özelliği; daha şekerli olması ve uzun süre muhafaza edilebilmesi. Atça Karpuzumuzun bir özelliği de, özellikle Ege Bölgesinin turizm bölgesi olan Marmaris, Bodrum, Kuşadası gibi turistik yerlerde yazın İstanbul, Ankara’dan gelen tüketicilerin tercih ettiği bir karpuz markası. Hatta Atça’da yetişmeyen karpuzları da Atça Karpuzu olarak satış yapmaktalar. Yaklaşık 15 yıldır kendi kendine bir Atça Karpuzu markası oluştu ve üretimde ilk isim olarak marka olmuş durumda.” (AS-MB-E)