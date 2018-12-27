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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bu kardan adamın yüzü gülmüyor İzle

Bu kardan adamın yüzü gülmüyor İzle

-Kardan adamdan detaylar

Farkındalık Kardan Adam Grup Genç Kar Yağışı 

--Yapılışından detaylar
--Röp
--Diğer detaylar

( SİVAS ) -- Sivas'ta bir grup genç, yaptıkları ağlayan ve kanlı yaşlar döken kardan adam ile Yemen'de açlıktan ölen çocuklara dikkat çekti SİVAS

- Sivas'ta bir grup genç, yaptıkları ağlayan ve kanlı yaşlar döken kardan adam ile Yemen'de açlıktan ölen çocuklara dikkat çekti . Sivas'ta etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışına farklı bir boyut kazandıran bir grup arkadaş yaptıkları ağlayan ve kanlı yaşlar döken kardan adam ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yemen'de açlıktan hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmeye çalışan gençler, gülen kardan adam yapmak yerine ağlayan kardan adam yaptı..Yaptıkları ağlayan kardan adamın üzerine ise " Hala açlıktan ölen varsa dünyada, aslında ölen insanlar değil, insanlıktı. Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk açlıktan ölüyor." yazısını yazdılar. Bunu fark eden vatandaşlar ise ağlayan kardan adam ile fotoğraf çekildiler. “Kardan adamımız bile gülmüyor” İnşaat Mühendisi Gökhan Fatih Arslan, yaptıkları kardan adamın gülmediğini belirtip, “ Bugün güzel bir gündü. Her taraf kardı. Bir kardan adam yapalım dedik. Mağazamızın önüne kardan adam yaptık. Tabi buradan da geçen insanlara bir mesaj vermek istedik. Üzerine de bu yazıyı yazdık. Bunla ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Biz evlerimiz de her gün çeşit çeşit yemekler yiyoruz. Sıcak yatağımızda yatıyoruz. Hatta belki zaman zaman eşimizin veya annemizin yaptığı yemeği biraz acı diye belki soğanlı diye beğenmiyoruz ama başka yerde Müslümanlar çamurlu su içiyorlar, kuru ekmek yiyorlar ve çile çekiyorlar. Biz bunlardan bir haber yaşıyoruz. Bu konu ile ilgili buradan geçen herkesin bunu görmesi ve bunu konu ile ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Yıkan olmasa bu burada durduğu sürece mesajı verecek bu kardan adamımız. Özellikle burada bir ironi yaptık. Kardan adamımız dikkat ettiyseniz ağlayan kardan adam. Kardan adamımız bile gülmüyor.” dedi.
(OE-GF-
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