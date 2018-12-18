Bu kalkan balığının fiyatı dudak uçuklatıyor

-KALKAN BALIĞI

-BALIKCI ISMAIL DEGER'İN ACIKLAMALARI

-DETAY



( SİNOP ) -- 7 kilo ağırlığındaki kalkan balığını 875 liraya satıyor SİNOP



- Karadeniz'de avlanan 7 kilogram ağırlığındaki bir kalkan balığı 840 liradan alıcısını bekliyor. Balıkçı Muhammet Yüksek, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını söyledi.



Kalkan avcılığının "yok" denecek düzeyde olduğuna işaret eden Yüksek, "Böyle olunca da balık kıymete bindi. Kalkanı tezgahlarda görmek neredeyse imkansız, olanlar da ateş pahası. Geçen yıl kilogramı 50 lira olan kalkanın fiyatı bugünlerde 120 lirayı buldu. Kalkanın fiyatı adeta altınla yarışıyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Balıkçı İsmail Değer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kalkanları lifana ve trolcüler tutuyor. Biz akşamdan gittiğimiz zaman istavrit, mezgit, barbun ve kalkan balıklarını alıyoruz. İriliğine ve ufaklığına göre değişiyor fiyatlar. 4-5 kilogramlık kalkanların fiyatları 120-130 lira. 2 kilogramın altına düştüğü zaman 80-90 lira civarında fiyatlarımız oluyor. Eğer hava estiği zaman balığın olmadığı zamanlarda da tabi ki her zaman olduğu gibi fiyatlar her zaman yükseliyor. Halkımıza tabi ki ucuz balık yedirmek isteriz. Ama tabi ki denizdeki balığa hiçbir zaman hesap yapılmıyor. Biz de deniz ana balıkçılık olarak ta elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kalkan 7 kilogramlık bir kalkan. 120 lira kilogramı. 840 liraya veriyoruz. Gırgır ve troller istavrit tutuyor. Daha önceden 10 liraya verdiğimiz istavrit balıklarını şuan da 5 liraya veriyoruz. Hem de taze. Akşamdan tutuluyor. Sabah hemen gidip alıyoruz. Taze taze halkımıza sunuyoruz. Hamsinin yanında o da ekstra olmuş oluyor. İstavritler bu sıralar bayağı çıkmaya başladı.

Onun için de fiyatlar düştü” dedi.

(OSM-SLH-Y)

