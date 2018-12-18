Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bu kalkan balığının fiyatı dudak uçuklatıyor

Bu kalkan balığının fiyatı dudak uçuklatıyor

KALKANIN TARTILMASI

Yarış Kalkan Balığı Trol 

-KALKAN BALIĞI
-BALIKCI ISMAIL DEGER'İN ACIKLAMALARI
-DETAY

( SİNOP ) -- 7 kilo ağırlığındaki kalkan balığını 875 liraya satıyor SİNOP

- Karadeniz'de avlanan 7 kilogram ağırlığındaki bir kalkan balığı 840 liradan alıcısını bekliyor. Balıkçı Muhammet Yüksek, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını söyledi.

Kalkan avcılığının "yok" denecek düzeyde olduğuna işaret eden Yüksek, "Böyle olunca da balık kıymete bindi. Kalkanı tezgahlarda görmek neredeyse imkansız, olanlar da ateş pahası. Geçen yıl kilogramı 50 lira olan kalkanın fiyatı bugünlerde 120 lirayı buldu. Kalkanın fiyatı adeta altınla yarışıyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Balıkçı İsmail Değer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kalkanları lifana ve trolcüler tutuyor. Biz akşamdan gittiğimiz zaman istavrit, mezgit, barbun ve kalkan balıklarını alıyoruz. İriliğine ve ufaklığına göre değişiyor fiyatlar. 4-5 kilogramlık kalkanların fiyatları 120-130 lira. 2 kilogramın altına düştüğü zaman 80-90 lira civarında fiyatlarımız oluyor. Eğer hava estiği zaman balığın olmadığı zamanlarda da tabi ki her zaman olduğu gibi fiyatlar her zaman yükseliyor. Halkımıza tabi ki ucuz balık yedirmek isteriz. Ama tabi ki denizdeki balığa hiçbir zaman hesap yapılmıyor. Biz de deniz ana balıkçılık olarak ta elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kalkan 7 kilogramlık bir kalkan. 120 lira kilogramı. 840 liraya veriyoruz. Gırgır ve troller istavrit tutuyor. Daha önceden 10 liraya verdiğimiz istavrit balıklarını şuan da 5 liraya veriyoruz. Hem de taze. Akşamdan tutuluyor. Sabah hemen gidip alıyoruz. Taze taze halkımıza sunuyoruz. Hamsinin yanında o da ekstra olmuş oluyor. İstavritler bu sıralar bayağı çıkmaya başladı.
Onun için de fiyatlar düştü” dedi.
(OSM-SLH-Y)
İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı