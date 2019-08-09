Bu kalabalık ne maç, ne konser için...280 daire için 44 bin 230 kişi başvurdu Haberi

-salonu dolduran vatandaşlar

-sahaya inenler bağdaş kurup kurayı takip edenler

-vatandaşlardan detaylar

-kuranın çekilmesi

-topların torbadan çıkması ve okunması

-yetkilinin konuşması ve bilgi vermesi

-vatandaşlarla röp.



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da 280 adet daire için 44 bin 230 kişi başvurdu. 7 bin 500 kişilik salona sığmayan vatandaşlar sahaya indi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki İrfaniye Toplu Konut projesinin hak sahipleri kura ile belirlendi. 280 adet daire için 44 bin 230 kişi başvuru yaptı. 143 adet 2+1 konut tipi için 18 bin 696 kişi müracaat ederken, 137 adet 3+1 konut tipi için 25 bin 534 kişi başvurdu. 7 bin 500 kişilik Tofaş Spor Salonu’nun da gerçekleştirilen kura çekimi için gelen vatandaşlar, tribünlere ve merdiven boşluklarına sığmayınca sahaya indi. Sahanın ortasına bağdaş kurup oturan gencinden yaşlısına yüzlerce kişi, büyük bir heyecanla kura çekimini izledi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde ismi okunan vatandaşlar büyük mutluluk yaşarken, kuranın kendisine çıkması temennisinde bulunanlar ise, “Çok kalabalık, bu kadar kişinin başvurduğunu tahmin etmiyorduk. Salona sığmamış insanlar. Bu sistemin daha iyi yapılması gerekiyor. Ancak bizlere bu fırsatı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



