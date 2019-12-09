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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bu kahvehanede müşterilerin fotoğrafları biriktirilerek sergileniyor İzle

Bu kahvehanede müşterilerin fotoğrafları biriktirilerek sergileniyor İzle

ALAPLI KARŞIYAKADA KAHVEHANE İŞLETEN HÜSEYİN TEMİZ 30 YILDAN BERİ FOTOĞRAFLARI BİRİKTİYOR

Serüven Kahvehane Nostalji 

-GENEL GÖRÜNTÜ VE REPORTAJLAR

( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan çoğu vefat etmiş müşterisinin fotoğraflarını sergilendiği kahvehanede vatandaşlara nostaljik bir hava yaşatılıyor. Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde 30 yıldır kahvehane işletmeciliği yapan 57 yaşındaki Hüseyin Temiz’in ilginç koleksiyonu dikkat çekiyor. 30 yıl önce analog fotoğraf makinesi ile müşterilerinin fotoğraflarını çekmeye başlayan ve iş yerinin bir köşesinde arşiv yapan Temiz, aralarında çoğu vefat etmiş olan müşterilerinin fotoğraflarının iş yerinin duvarındaki panolarda sergiliyor. Duvarda asılı fotoğrafları gören bazı müşterilerinin de kendi fotoğraflarını verdiğini anlatan Temiz, yıllar önce arkadaşlarının ölümü üzerine onların fotoğraflarını kahvehaneye asarak fotoğraf biriktirme serüvenine başladığını söyledi.

Duvarda fotoğrafları gören bazı müşterilerinin de kendi fotoğraflarını verdiğini anlatan Temiz, 30 yıldan bu yana sayısız fotoğraf biriktirdiğini ifade etti.
Fotoğraf çekmeye başladığında ortaya böylesine güzel bir tablo çıkacağını hiç düşünmediğini belirten Temiz, "İş yerimde 30 yıldır kahvehanecilik yapıyorum. Yaklaşık 30 yıl önce merak ederek analog bir fotoğraf makinesi almıştım. Kahvehaneye gelen müşterilerimin fotoğraflarını çekerek hobi amacı gelen Müşterilerin fotoğraflarını çekmeye başladım. zaman içinde fotoğraflar birikince, arkadaşlarım bu fotoğrafları bir panoda toplayarak kahvehanenin duvarında sergilememi söylediler. Bende elimde olan 400 civarında fotoğrafı panoda toplayarak iş yerinin duvarında sergilemeye başladım. Yıllar geçtikçe fotoğraflar çok değerlendi. Kahvehaneme gelen gençler panolarda yakınlarının resimlerini görünce şaşırıyorlar. Birçoğu bu benim dedem, bu amcam, bu babam diye arkadaşlarına gösteriyor. Bir anlamda arkalarından rahmet okuyorlar, isimlerini anıyorlar. Bu durum beni de çok mutlu ediyor. Şu an duvarımda bine aşkın fotoğraf bulunuyor. Kimi müşterilerim sırf fotoğraflara bakmak için iş yerime geliyor" diye konuştu.

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