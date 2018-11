Bu kafede oyun oynamak yasak tiyatro gösterimi serbest İzle

-Kafeden görüntü

- İstanbul’da oyunculuk eğitimi alan bir kişi, Diyarbakır’da kafe açmaya karar verdi. Arkadaşlarının da yönlendirmesi ile kafenin bir bölümünü sahneye çeviren genç girişimci, mekanda oyun oynatmak yerine müşterilerin de oyuna katıldığı doğaçlama tiyatro gösterimi sunmaya başladı.

Diyarbakırlı Velat Araz, İstanbul’da ünlü oyuncular Müjdat Gezen ve Ayla Algan’dan oyunculuk eğitimi aldı. Bir süre İstanbul’da çeşitli oyunlarda rol alan Araz, daha sonra Diyarbakır’ın yolunu tuttu. Burada ilk zamanlarda tiyatro toplulukları ile bir araya gelen Araz, ardından kafe açıp işletmeye karar verdi. Arkadaşlarının da yönlendirmesi ile kafenin bir bölümünü sahneye çeviren ve işletmesine de “Sahne” ismini veren Araz, dekorlarını da tiyatro girişlerine benzetti. Tiyatrocu arkadaşlarından kendilerine destek olmalarını isteyen Araz, kafelerinde tavla ve okey gibi oyunlar oynatmak yerine müşterilerin de dahil olacağı tiyatro gösterimleri sunmaya başladı.

Ele aldığı kadına şiddet temaları nedeni ile müşterilerden tam not alan kafe, her hafta cuma günü izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. "Vatandaşları okey oynamaktansa tiyatroya bekliyoruz" Yaptığı çalışma ile ilgili İhlas Haber Ajansı



muhabirine açıklamalarda bulunan kafe işletmecisi Velat Araz, Müjdat Gezen ve Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi aldığını söyledi.



Oyunculuk eğitimlerinin ardından Diyarbakır’a geldiğini belirten Araz, kafelerde oyun oynamaktan sıkılan bir kesim haline geldiklerini ve bunu değiştirmeye karar verdiklerini dile getirdi. Diyarbakır’da farklı bir konuya değinmek istediğini aktaran Araz, şöyle devam etti: “Diyarbakır’da tiyatro kültürünü daha farklı bir şekilde yansıtmak istedim. Her hafta cuma günü doğaçlama oyunlarımız var. Kafemize gelen müşterilerimizi de seyirciyi de oyunlarımıza bir şekilde dahil etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde farklı bir yöntem kullanarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Konularımızda genellikle kadına yönelik şiddet olaylarını gündeme getirmeye çalışıyoruz. Çünkü şehrimizde bu tabuları da yıkmak istiyoruz aslında. Oyuncular üniversiteden arkadaşlarımız, Diyarbakır’da bu işi yapmak isteyenlerle beraber ilerlemeye çalışıyoruz. Oyuncular olarak müşterileri de oyunlara dahil etmemiz, hem onlar için hem de bizim için ayrı keyif oluyor. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Yeniyiz, yaklaşık 3 aydır bu yöntemle ilerliyoruz. Diyarbakır seyircilerinin genellikle kafeye gidip okey tavla oynamaktansa tiyatro oyunlarına bekliyoruz.” Seyircilerden Şehriban Altuntaş da, kendisinin de bir tiyatro topluluğu üyesi olduğunu ve hocalarının sayesinde bu kafe ile tanıştığını söyledi.



Altuntaş, “Arkadaşlarımız doğaçlama gösterisi yapıyor, onu seyrediyoruz, güzel ilerliyor. Sanatı bir kafede kullanmak çok iyi bir fikir, zaten burası sahne kafe, tiyatro ile iç içe olan bir kafe bu nedenle burada olmak çok güzel bizim için” dedi.

