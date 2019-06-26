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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bu kadarı da pes dedirtti... Kaldırımdaki ağacı böyle kırdı

Bu kadarı da pes dedirtti... Kaldırımdaki ağacı böyle kırdı

Güvenllik kamerasında vatandaşın gelme anı

Kamera Güvenlik Kamerası 

-vatandaşın ağacı sallama anı
-vatandaşın ağacı kırma anı
-gündüz ağaçtan detaylar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yol kenarına ekili ağaç kimliği belli olmayan bir kişi tarafından kırıldı, ağacı kırma anı an ve an güvenlik kamarasına yansıdı. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin, belediyenin kaldırım kenarına diktirdiği ağacı kırması, güvenlik kamerasına yansıdı. Mardin’in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlı Mardin Caddesi üzerine belediye tarafından ekilen ağaçlardan biri henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından kırıldı. Olay gece saat 00.45’te meydana geldi. Cadde üzerinden geçen 3 kişiden biri, kaldırım üzerinde bulunan ağacı gövdesinden sallamaya başladı.
Bu girişiminden vazgeçen şahıs, ardından ağacı yere yatırmaya çalıştı. Ağaçla birlikte yere yatan şahıs, kısa süre içerisinde olay yerinden uzaklaştı. Henüz kimliği belirlemeyen şahıs, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Cadde üzerinde bulanan esnaflar ise, ağacı güvenlik kamerasından baktıktan sonra bir kişi tarafından kırıldığını gördüklerini belirterek, "Güvenlik kameralarını izledik ve olay anını gördük. Olay birkaç dakika içerisinde yaşandı. Biz bu şahsın en kısa zamanda bulunmasını ve gerekli işlemlerin başlatılmasını istiyoruz. Kaldırımlarımız yeni yapılmıştı ve ağacımızı çok seviyorduk. Her gün iş yerimizi açtığımızda ağacımızı suluyorduk. Yaşanan durum karşısında çok üzüldük” dedi.

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