Bu iş yerinde gazi ve şehit yakınlarına ayakkabı bedava - HATAY
- Ayakkabının imal edilmesi - Ayakkabıcı esnafı Ali Yıldırım'ın konuşması - Üretilen ayakabılarHATAY (AA) - Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde ayakkabıcı Ali Yıldırım, gazi ve şehit yakılarının ayakkabı ihtiyaçlarını bedelsiz karşılıyor.Antakya'da ayakkabı üretim atölyesi bulunan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazi ve şehit ailelerine minnettarlığını göstermek amacıyla bedava ayakkabı kampanyası başlattığını belirtti. Ayakkabılarını daha fazla gazi ve şehit yakınına göndermek istediğini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:"Önce kentimizdeki gazi ve şehit yakınlarına ulaşmaya çalıştık. Birçoğuna ulaştığımızı düşünüyoruz. Şimdi de bu sayıyı arttırmak için sosyal medya üzerinden duyuru yaparak kampanya başlattım. Tüm ürünlerde, şehit yakınları ve gazilerimize hiçbir bedel talep etmeden yollamak istiyoruz. Sosyal medyada açtığımız hesap ile şehit yakınları ve gazilerimiz bize daha rahat ulaşabilirler."Şehitler için yaptıklarının yetersiz olduğunu söyleyen Yıldırım, onlara her zaman minnettar olacaklarını da sözlerine ekledi.