Bu imam hatip okulunda geleceğin yazılımcıları da yetişiyor

ESKİŞEHİR



- Eskişehir Hızırbey İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan robotik kodlama sınıfları ile öğrenciler yazılımla tanışıyor. Öğrenci velileri, okul idaresi ve öğretmenlerin desteği ile bu yıl oluşturulan robotik kodlama sınıfına imam hatip öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Hızırbey İmam Hatip Ortaokulunda eğitim alan imam hatip öğrencilerine, sınıflarda blok tabanlı programlama araçlarından fiziksel kodlamaya kadar birçok eğitimler veriliyor. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin önderliğinde geleceğin yazılımcıları da yetişirken, öğrenciler gündelik hayattaki problemlere farklı açılardan bakış yeteneklerini de geliştiriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan öğretmen Emre Akçin, “Öğrencilerimiz, okul idaremiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bir ekip olarak bu işi götürüyoruz. Bilimden ayrı bir din düşünülemez” dedi.

“Çocuklar, kodlama ile problem çözme yeteneklerini arttırıyorlar” Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden Olcay Sarsılmaz, bağışlarla ve okul müdürünün desteği ile çalışmalarını yaptıklarını belirtti.

Kodlama sayesinde, çocukların farklı bakış açılarını geliştirdiğini ifade eden Sarsılmaz, “Robotik kodlama sınıfı oluşturduk bu sene başında. Malzemeleri temin ettik. Bilgisayar atölyeleri kurduk. Çalışmalarımıza bu şekilde başladık. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Bizlerin rehberliğinde güzel işler yapıyorlar. Şu an blok tabanlı programlama araçlarından ‘Scratch’ ile çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda ‘mBot’ ve ‘Arduino’ ile çalışacağız. Çalışarak, bağışlarla ve müdürümüzün desteğiyle çalışmalarımızı yaptık. En önemlisi velilerimizin desteği oldu. Biz de gayret ettik ve bu şekilde bir sınıf ortamı hazırladık. Veliler çok memnun. Çocuklar, kodlama ile problem çözme yeteneklerini arttırıyorlar. Problemlere farklı açılardan bakış yeteneklerini arttırarak bunları günlük hayata uyguluyorlar. Velilerden de güzel dönütler alıyoruz. Sağ olsunlar bizi ziyaret ediyorlar. Çocuklarındaki gelişim aşamalarını bizlere anlatıyorlar. Biz de bu şekilde mutlu oluyoruz. Şubattan sonra fiziksel kodlamaya mBot ile başlayacağız. Daha sonra ‘Arduino’ya geçeceğiz. İmkanımız olursa daha komplike robotlar almayı düşünüyoruz. Onları programlayacağız” ifadelerini kullandı. “Dinimizin ışığı doğrultusunda çocuklarımızla bilimsel çalışmalar yapıyoruz” Robotik kodlama sınıfına öğrencilerden yoğun talep olduğunu söyleyen Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden Emre Akçin ise, bilim ve benzeri projelerle uğraşma konusunda önder imam hatip okullarından olduklarını vurguladı. Akçin yaptığı açıklamada, “Şu an için 5’inci ve 6’ıncı sınıflarda derslerimize devam etmekteyiz. Çocuklarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda buraya alıyoruz. Daha yoğun bir talep de bulunuyor. Sırada bekleyen öğrencilerimiz bulunmakta. Kodlama bildiğiniz gibi öğrencilerimiz hangi meslekle uğraşırlarsa uğraşsın hayatın her alanında iç içe geçmiş durumda. Biz de burada öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmeye ve onları desteklemeye çalışıyoruz. İlk başta bakıldığı zaman İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin bilim ve benzeri projelerle uğraşması konusunda önder olan okullardan oluyoruz. Biz de öğrencilerimiz, okul idaremiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bir ekip olarak bu işi götürüyoruz. Bilimden ayrı bir din düşünülemez. Hepsini birbirine entegre ederek dinimizin ışığı doğrultusunda çocuklarımızla bilimsel çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan okul öğrencilerden Emine Betül Tunaf, “Genellikle kodlar yazıp, oyunlar yapıyoruz. Bir de ana ekrana yazı yazıp onun kodlarını kendimiz yapıyoruz. Şu anda oyunlara devam ediyoruz. Her şeyi tanıyıp bildiğimizde mBotlara geçeceğiz” açıklamalarını yaparken, bir diğer öğrenci Mehmet Esirel ise, ”Burada oyun yapıyoruz. Eğlenceli oluyor. Kod yazıyoruz. Onlarda işletim haline getirip çalıştırıyor. Hayal gücümüzü daha çok geliştirmemizi sağlıyor” dedi.

