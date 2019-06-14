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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Bu imam başka imam...Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için futbol takımı kurdu

Bu imam başka imam...Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için futbol takımı kurdu

İmam Mustafa Kartal konuşma

Alışkanlık Teknoloji Futbol Takımı Cami İmamı 

-çocuklar konuşma
-Savaş Günay konuşma
-detay görüntüler

( MALATYA -ÖZEL) - Önce ibadet sonra antrenman MALATYA

- Malatya’da bir cami imamı çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için futbol takımı kurdu. Camiye gelen çocuklar ibadetlerini yaptıktan sonra tesislere giderek antrenman ve maç yapıyor. Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi’nde bulunan İmar İskan Camisi'nin İmamı Mustafa Kartal, mahallede yaşayan çocukları kötü alışkanlıklar ve teknoloji bağımlılığından korumak için futbol kulübü kurdu. Takıma Beydağı Spor Kulübü adını veren Kartal, çocukları haftanın 3 günü ikindi namazının ardından Yeşiltepe Spor Kompleksine götürüyor. Antrenör Savaş Günay yönetiminde maçlara hazırlanan çocuklar hafta sonları da U-12 Ligi'ndeki mücadelelere çıkıyor. Çocukların boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmesine yardımcı olan İmam Mustafa Kartal, çocukların sporcu, kültürel seviyesi yüksek ve bilinçli bir şekilde büyümesine yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.

Takım için destek isteyen Kartal, tesis olmadığı için Yeşiltepe’ye gittiklerini belirterek mahalleye bir futbol tesisi yapılmasını istedi. Takımı çalıştıran antrenör Savaş Günay ise bu projenin ortağı olduğu için çok mutlu olduğunu ve çocukları sportif faaliyetlere yönlendirmek gerektiğini söyledi.


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