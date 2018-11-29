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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bu ilçedeki evlerin kapı numaraları İznik çinisi ile kaplı

Bu ilçedeki evlerin kapı numaraları İznik çinisi ile kaplı

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ile röp.

Mel B 

-Çini ile yapılan numaraların görüntüsü
-İznik ve mahallelerden detaylar

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesindeki evlerin kapı numaraları İznik çinisi ile kaplandı. İznik Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyle ilçedeki evlerin kapı numaraları çini ile kaplandı. Çiniler ilçe dışından gelen yerli ve turistlerin dikkatini çekiyor. Yaklaşık 25 bin konutun bulunduğu ilçedeki 15 bin civarındaki evin numaraları çinilerle kaplandı. Belediye Başkanı Osman Sargın, kalan 10 binlik kısmın da yakın zamanda çiniyle kaplanacağını söyledi.

Çini denilince akla ilk İznik’in geldiğini ifade eden Osman Sargın, “İznik çinisi dünyaca meşhur. 13 ile 18. yüzyıl arasında altın çağını yaşamıştır. Çini şehri olması sebebiyle biz kapı numaralarımızı İznik çini desenleri ile kapladık. İznik’te 25 bine yakın mesken var. Bunlardan 15 bininin üzerinde çini desenleri var. Buraya gelen yerli ve turistlerin dikkatini çekiyor. Türkiye’nin değişik yerlerinde bunun ticaretini yapacağız. Mükemmel bir görüntü var. İznik’in bütün kapılarını böyle donatacağız. Bu çinilerin hepsi İznik’te yapılıyor” şeklinde konuştu.

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