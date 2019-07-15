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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bu hayvanların fiyatı dudak uçuklatıyor... Koç 5 bin koyunlar ise 3 bin euro İzle

Bu hayvanların fiyatı dudak uçuklatıyor... Koç 5 bin koyunlar ise 3 bin euro İzle

Koç-Koyun-Çiftlik detaylar

İngiltere Euro Euro Hayvan 

-RÖP: KEMAL ÇIĞIRDAN
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( BURSA -ÖZEL) BURSA

- İngiltere’nin gözbebeği olarak kabul edilen saf ırk Suffolk cinsi koyun ve koçlar özel bir şirket tarafından Türkiye’ye getirildi.
Türkiye’ye gelen koçlar 5 bin, koyunlar ise 3 bin eurodan alıcı buldu. Anavatanı İngiltere olan suffolk koyun ve koçları özel bir şirket tarafından Türkiye’ye getirdi. Bursa’nın Yenişehir ilçesine getirilen koçlar 5 bin euro, koyunlar ise 3 bin euroya satıldı. APEX firmasının yönetim kurulu üyesi Kemal Çığırdan, “Çaprazlamada kullanılan en iyi ırkının Suffolk olduğunu dünya biliyor. Bu ırkın en iyilerini kendi ana vatanlarında olanlarının da hemen hemen aynı kalitede olanlarını biz Türkiye’ye getirdik. Şu anda 150 civarında orijinal suffolk getirdik. 100 civarında da orijinal Şarole getirdik. Getirdiğimiz kalitede hayvanlar Türkiye’de yok. İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamına dişileri 3 bin euro, erkekleri de 5 bin euroya verdik. Segment olarak bunların bir altları da var, onlar da farklı fiyatlarda” diye konuştu.

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