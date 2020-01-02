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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bu gösteri çok farklı...Kuklalar müzede görücüye çıktı

Bu gösteri çok farklı...Kuklalar müzede görücüye çıktı

SERGİDEN DETAYLAR

Yarış Televizyon İsaf Öğrenciler 

-KUKLA GÖSTERİSİ
-KARINDA KONUŞMA TEKNİĞİYLE GÖSTERİ
-RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde kukla ustası Abdullah Beyaztaş tarafından yapılan kuklalar İnegöl Kent Müzesi'nde sergilendi. 2016 yılında Türkiye'de özel bir televizyon programda katıldığı yarışmada "vantrlog", yani karnından konuşma tekniğini anlatan kukla ustası Abdullah Beyaztaş, yaklaşık 300 yakın kendi yaptığı eseri İnegöl Kent Müzesi sergi salonunda açtı. Açılan sergide sergilenen kuklalar herkesin beğenisini kazandı. Sergi sonunda ise kukla gösterisi yapıldı. Gösteriyi izlemeye gelen öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı. Gösteri sonrası bir açıklama yapan Kültür Bakanlığı sanatkârı Abdullah Beyaztaş, "2013 yılından bu yana profesyonel olarak bu işi yapmaya çalışıyorum. Türkiye'nin bir çok yerinde gösteriler, programlar ve sergiler açıyorum. Alanımda yaklaşık 15 - 20 farklı kukla çeşidi var. Farklı yaptığım kuklaları buraya getirip teşhir ediyoruz. Buraya gelen misafirlerimize çocuklarımıza keyfi vakitler geçirmeye çalışıyoruz. Kukla yapımını anlatmaya çalışıyoruz. Kukla sektörü profonseller anlamda dahada iyi yerlere gelecek" diye konuştu.
Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ise, "Buraya gelenler keyifli dakikalar yaşadı. Biz belediye olarak bu tür faaliyetleri ilçe halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Ben sanatçımızı tebrik ediyorum, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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