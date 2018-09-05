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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bu görüntüler pes dedirtti...Motosikletle kapı taşıdılar

Bu görüntüler pes dedirtti...Motosikletle kapı taşıdılar

Kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet ve kapı taşıyan kişi

Kamera 

-Kapının taşındığı motosikletin hareket etmesi
-Genel ve detaylar
-Trafikte yol alınması

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis’te, bir sürücü motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte kapı taşıması dikkat çekti. Nüfus ortalamasına göre Türkiye’de en çok motosiklete sahip olan Kilis’te, bazı sürücüler, motosikletleri taşıma amaçlı kullanıyor. Bir sürücü motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte aralarına aldıkları kapıyı motosiklet ile taşımaları kameralara yansıdı. Akan trafikte hiçbir tedbir almadan kapı taşıyan sürücünün rahat tavrı dikkat çekti.
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