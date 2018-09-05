Bu görüntüler pes dedirtti...Motosikletle kapı taşıdılar

-Kapının taşındığı motosikletin hareket etmesi

-Genel ve detaylar

-Trafikte yol alınması



( KİLİS -ÖZEL) KİLİS



- Kilis’te, bir sürücü motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte kapı taşıması dikkat çekti. Nüfus ortalamasına göre Türkiye’de en çok motosiklete sahip olan Kilis’te, bazı sürücüler, motosikletleri taşıma amaçlı kullanıyor. Bir sürücü motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte aralarına aldıkları kapıyı motosiklet ile taşımaları kameralara yansıdı. Akan trafikte hiçbir tedbir almadan kapı taşıyan sürücünün rahat tavrı dikkat çekti.

