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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bu görüntüler Araklı'daki sel felaketinin boyutunu gözler önüne seriyor

Bu görüntüler Araklı'daki sel felaketinin boyutunu gözler önüne seriyor

Bölgeden gelen görüntü

Kamera Sel Felaketi Gesi Felaket 

-Sel sularının gelişi
-detaylar

( TRABZON ) - TRABZON

- Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün yaşanan sel felaketinin boyutunu bölgeden gelen yeni görüntüler gözler önüne seriyor. 4 kişinin kaybolduğu çok sayıda kişinin kayıp olduğu iddia edilen felaket bölgesinde çalışan bir işçinin kamerasına yansıyan görüntülerde felaketin boyutu gözler önüne seriliyor. Çamurlu sel sularının önüne aldığı her şeyi yıkarak ilerlediği görülüyor. (FY-ÖS-Y)
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