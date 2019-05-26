Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Bu fotoğraf panosunu gören duygulanıyor Haberi

Bu fotoğraf panosunu gören duygulanıyor Haberi

Derneğin tabelasından görüntü

-Vatandaşlardan görüntüler
-Fotoğraf panosundan görüntüler
-Fotoğraflardan görüntüler
-Osman Meyre ile röportaj

( KAYSERİ -ÖZEL)- Mahalle yaşayıp ölenlerin fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf koleksiyonunu mahalle derneğinde sergiliyorlar KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Büyük Bürüngüz Mahallesi sakinleri, mahallelerinde yaşayıp ölenlerin fotoğraflarını dernekte sergileyerek, gençlerin büyüklerini unutmamasını sağlamak istiyor. Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Büyük Bürüngüz Mahallesi’nde, mahalle derneğinde bulunan fotoğraf koleksiyonu görenleri duygulandırıyor. Geçmişten günümüze kadar mahallede yaşayıp hayatını kaybeden insanların fotoğraflarının yer aldığı pano, derneğin baş köşesinde sergileniyor. Mahalle sakinlerinden Osman Meyre, “Mahallemiz doğasıyla ve havasıyla yaşaması güzel olan bir yerdir. Burada arkadaşlık ve dostluk çok ileri seviyededir. Burası da akşamları mahalle sakinleri ile sohbet ettiğimiz, eş, dost ve arkadaşların bir araya geldiği yerdir. Burada da çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bu köşe de hatıra yerimizdir. Burada vefat etmiş mahalle sakinlerimizin fotoğrafları bulunmaktadır. Arkadaşlarımız buraya gelip vefat eden tanıdıklarının fotoğraflarını gördüklerinde duygulanıyorlar. Gençlerimizde burada geçmişini öğreniyor. Mahallemizde geçmişte yaşayan insanlarımızı öğreniyorlar. Bu fotoğraftakilerin hepsi vefat etmiş insanlardır. Yaşayan insanlar buraya geldiklerinde, bu albümde babasını ve dedesini görebilir” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Büyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı KılındıBüyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı Kılındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı