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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bu dönem Muğla AK Parti olarak iddialıyız

Bu dönem Muğla AK Parti olarak iddialıyız

Milletvekili görüntü

Muhabir Yerel Seçimler Yerel Seçim 

-Röp.

( MUĞLA ) MUĞLA - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan çeşitli temaslarda bulunmak için Marmaris’e geldi. Yerel seçimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Gökcan: “Bu dönem Muğla AK Parti olarak iddialıyız” dedi.
Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan çeşitli temaslarda bulunmak için Marmaris’e geldi. Gökcan, Devlet Hastanesi Acil Servisi biriminin açılışı sonrası İHA muhabirine yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muğla’da iddialı olduklarını belirten AK Partili Gökcan: “ Belediye başkan adaylarımızın açıklanmadığı yedi ilimiz var. Muğla’da bu illerimizden biri. Cumhur İttifakı’nın olduğu illerden biri de Muğla. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız bu illerdeki adaylarımızı açıklayacak. Bu dönem, Muğla Ak Parti olarak iddialıyız. Hep birlikte adayımızı görüp seçim startını vereceğiz.” dedi.

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