'Bu davayı ciddiye alalım' - DENİZLİ Haberi

"Bu davayı ciddiye alalım" - DENİZLİ - Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin konuşması - Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin partililerle bayramlaşmasıDENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bu hainler 15 Temmuz'da başarılı olsalardı bugün mezar taşlarımız bile olmayacaktı. Belki yedi ceddimizi temizleyeceklerdi. Onun için bu davayı çok ciddiye alalım." dedi. AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda partililerle bayramlaşan Zeybekci, muhteşem bir ramazan ayını geride bıraktıklarını, bir geleneği sürdürmek adına vatandaşlarla iftar ve sahurda bir araya geldiklerini söyledi.
Dertli ve yüreği yanık bir davanın mensupları olduklarını dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:"Bu dava yüreği yananların davasıdır. Şöyle dönüp bakarsak geçmişimize, yüreğimizin ne kadar yandığını tek tek anlatmaya gerek yok. Menderes'in katledilmesinden başlayıp ondan sonraki sürece bakacak olursak hakikaten öyle pek gülecek ya da sevinecek bir geçmişimizin olmadığını hep beraber görürüz. Bu hainler 15 Temmuz'da başarılı olsalardı bugün mezar taşlarımız bile olmayacaktı. Belki yedi ceddimizi temizleyeceklerdi. Onun için bu davayı çok ciddiye alalım."Zeybekci, herkesin tarafının belli olması gerektiğini ifade etti. Suruç'taki saldırıya değinen Zeybekci, bunu yapanların hangi amaç ve niyette olduğunu bildiklerini söyledi.
Zeybekci, "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da muhteşem Denizli zaferini hep birlikte yazacağız. Bugüne kadar aldığımız oyların üzerinde oy alacağız. Hep beraber AK Parti'lilerin destanı olacak. Bunu yapacağız. İnşallah onların yaptıkları o saldırı ve ahlaksızlıklara da milletimiz cevabını verecek. Onları milletimize havale ediyoruz." dedi. Çalmadık kapı bırakmayacaklarını vurgulayan Zeybekci, sağlam duracaklarını ve seçimden de başarıyla çıkacaklarını kaydetti. Bakan Zeybekci daha sonra 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda vatandaşlarla bayramlaştı.