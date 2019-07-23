Bu da traktör takaslı kurbanlık İzle

-Yetiştirici İbrahim Güntaç ile röp.

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( AFYON KARAHİSAR)- Bin 500 kilogramlık kurbanlık dana 30 bin liradan alıcılarını bekliyor- İki buçuk yaşındaki dana pazara çıkarılamadı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Kırkpınar mahalesinde yetiştirilen 2.5 yaşında bin 500 kilogram ağırlığında olan 'Hüdai' isimli kurbanlık dana, sahipleri tarafından traktör ile takas edilmek isteniyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık olarak Sandıklı'da yetiştirilen büyükbaş kurbanlıklar satışa çıkmaya başladı.

Bunlardan bir tanesi de canlı ağırlığı bin 500 kilogram olan 2.5 yaşındaki Hüdai isimli dana. Kilosu ve gücü dolayısıyla pazara çıkarılamayan ve sahipleri İbrahim Güntaç ve Muzaffer Özat tarafından yetiştirildiği besihanede bekletilen kurbanlık, 30 bin liradan alıcılarını bekliyor. Sahipleri, gözü gibi baktıkları Hüdai'yi traktör ile de takas edebileceklerini belirtti.

Konu ile ilgili açıklama yapan yetiştirici İbrahim Güntaç, "Hüdai 2.5 yaşında. Emekli olalı 3 yıl oldu, amacım böyle bir dana yetiştirmekti. Nasip oldu yetiştirdik. Canlı ağırlığı bin 500 kilogram. Ben bunu Sandıklı Kırkpınar mahallesinde yetiştirdim. Kendi yoncamız, arpamız ve yemlerimizle besledik. Çok memnunum bu işten. Emekli olan arkadaşlarıma söylüyorum kahve köşelerinde zaman geçirmekle bu işler olmuyor. Herkesin içinde bir ateş vardır üflesinler onu yaksınlar. Üretken olmak daha iyi, 2.5 yıl oldu Hüdai buraya geleli. Kendim yetiştirdim. Emekli olmadan önceki hayallerim buydu aslında. En büyük danayı yetiştirmekti. Bu yılki kurbanlık adayımız bu Hüdai'nin fiyatı 30 bin lira fakat 4x4 traktör ile de takas edilebilir. Hüdai'yi kilosu ve gücü nedeni ile pazara çıkaramıyoruz alıcı adayları buraya bekliyoruz" dedi.



