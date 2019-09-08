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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Bu da hayvan yıkama servisi

Bu da hayvan yıkama servisi

hayvan yıkayan vatandaş hayvanları sabunla yıkayarak serinletmeye çalışan vatandaş

Fazla Kilo Bulduk Hayvan 

-konu ile ilgili vatandaşlarla röportaj

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde bir vatandaş, evinin bahçesini büyük ve küçükbaş hayvanların yıkanabileceği bir alan haline getirdi. Gercüş ilçesinde Ömer Barlak isimli vatandaş, bahçeli olan evinin bir bölümünü hayvan yıkama servisi haline getirdi. Küçük danaları 15, büyük danaları ise 20 liradan yıkayan Barlak, çiftçilerden olumlu tepki aldığını söyledi.

Barlak, "Havalar sıcak olduğu için hayvanlar yemlerini fazla yiyemiyor. Biz de bahçenin bir bölümünü hayvanları yıkamaya ayırdık. Hayvan sahipleri, hayvanlarını buraya getirerek yıkatıyor. Küçük danaları 15, büyük danaları ise 20 liradan yıkıyoruz. Hayvanlar yıkandıkça gelişiyor, daha fazla kilo alıyor. Vatandaşlar da sürekli verim alabilmek için hayvanlarını yıkamaya getiriyor" dedi.
Hayvancılıkla uğraşan Süleyman Kızılaltı da, fırsat buldukça hayvanlarını yıkadıklarını söyledi.

Kızılaltı, "Hayvanlarımızı yıkamazsak gelişmezler, onun için bizde haftada bir kere yıkamaya getiriyoruz. Yıkanan hayvanların verimi daha fazla oluyor" diye konuştu.

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