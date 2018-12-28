Bu da bisikletli düğün konvoyu...Bisiklet tutkunu çiftin düğün konvoyu da bisikletlilerden oluştu İzle

-Konvoyun sokaklarda dolaşması

-Bisikletlerle düğün konvoyu yapan çiftin açıklamaları

-Düğünden görüntüler



( TEKİRDAĞ ) - Bisikletlerle düğün konvoyu yaptılar TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bisiklet tutkunu gençler, hayatlarını birleştirmeye karar verince ilginç bir düğün konvoyuna imza attı. Bisiklet turunda tanışan ve nikah masasına oturan çiftin konvoyu da bisikletlilerden oluştu. Çorlu'da yaşayan Serhat ve Pınar Altay çifti düğün konvoylarını bisikletle gerçekleştirdi. Bisiklet tutkunu çifte arkadaşları da bisikletleri ile eşlik edince ortaya bisikletlilerden oluşan bir düğün konvoyu çıktı. "Bisiklet sayesinde tanıştık" Çorlu Demir Pedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği’nin de başkanı olan Serhat Altay ilginç düğün konvoylarıyla ilgili, "Bisiklet bizim her şeyimiz. Eşimi de bisiklet sayesinde tanıdım zaten bisiklet turunda tanıdım. Arkadaşlarımızın da tavsiyesi ile güzel bir bisiklet konvoyu yapalım dediler. Farklı bir şey olsun istedik. Bisikletçinin de konvoyu böyle olur dedik. Güzel bir bisiklet konvoyu yaptık arkadaşlarla birlikte. Şehir içinde de vatandaşlardan çok olumlu tepkiler aldık" dedi.

"Bisiklet zaten bizim ulaşım aracımızdan öte" diyen Altay, "Yaklaşık 6 seneden beri bisiklet kullanıyorum. İnsanların, dışarıdakilerin olumlu tepkileri çok iyiydi. Bisikletçinin konvoyunun da böyle olması gerekiyordu" diye konuştu.

"Bisikletli konvoy yaptık" Eşi ile bisiklet turunda tanışan Pınar Altay ise, "Düğün konvoyumuz çok keyifliydi, çok güzeldi. İnsanların tepkileri güzeldi. Unutulmaz bir anı oldu bizim için. Budan sonra da bisiklet kullanmaya devam edeceğim. Çocuğumuz olursa o da küçük bisikletçi olacak. İkimiz için de güzel bir anıydı, keyifliydi. Duvak taktım ve beyaz spor kıyafet giydim, bisiklete öyle bindim. Bisikletlerimiz süslüydü. O şekilde konvoy yaptık" dedi.

Bisikletin son derece yararlı olduğunu ifade ederek tavsiyede bulunan Altay, "Bisiklet sürsünler, çok faydalı. Spor zaten olmalı. Bisiklet de herkesin sosyalleşmesi açısından da önemli. Çevreye de çok büyük faydaları var" şeklinde konuştu.



