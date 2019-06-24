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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bu çiftlikteki horozlar boyutlarıyla dikkat çekiyor

Bu çiftlikteki horozlar boyutlarıyla dikkat çekiyor

Tokat'ta dünyanın en küçük ve en büyük ırkı horozları

Süs Tavuğu Anavatan Hayvan 

-Kümes hayvanları yetiştiricisi Mehmet Bingöl, röp
-Kümes hayvanlarından detay

( TOKAT )- Dünyanın en küçük horoz ırkı ile en büyük horoz ırkının birlikte yaşamı ilgi çekiyor TOKAT

- Tokat’ta onlarca çeşit kümes hayvanın bulunduğu çiftlikte dünyanın en küçük ırkı "serama" horozu ile en büyük ırkı "Brahma" dikkat çekiyor. Tokat’ta, Soğucak bağlarında kümes hayvanı besleyen Mehmet Bingöl, çiftliğe dönen bahçesinde birçok cinste tavuk ve horozlar, kazlar, tavus kuşu ve hindi besliyor. Kümes hayvanları içerisinde ise Malezya kökenli, dünyanın en küçük ırkı olarak bilinen "serama" ile anavatanı Hindistan olan en büyük ırkı "Brahma" dikkat çekiyor. Bingöl, hobi olarak uzun yıllar önce başladığı süs tavuğu yetiştiriciliğinde birçok cinsi kümesinde beslediğini belirterek, “Dünyanın en büyük horozu 6 kilogramı geçiyor, en küçük horozu ise 400 gram civarında geliyor. En küçük ırkın tavukları 250 gram civarında geliyor” diye konuştu.

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