Bu çay ocağında sigarayı bırakanlara çay ücretsiz

--Duvardaki sigarayı bırakanlar listesi

--Sigarayı bırakan vatandaşlara çay ikram edilmesi

--Çay ocağı sahibi Ebru Aykan ile röportaj

--Vatandaşların isimlerini yazdırması

--Vatandaş Bülent Kesat ile röportaj



( KOCAELİ - ÖZEL)- Duyan koşup çay ocağındaki ‘Sigarayı Bırakanlar’ listesine ismini yazdırıyor KOCAELİ



- Kocaeli’nin Derince ilçesindeki bir çay ocağında sigarayı bırakanlara her gün bir çay ve çeşitli yiyecekler ücretsiz olarak ikram ediliyor. Sigaranın zararları konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan projeyi duyan onlarca vatandaş, çay ocağına gelip ‘Sigarayı Bırakanlar’ listesine ismini yazdırıyor. Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’ndeki bir iş merkezinde bulunan bir çay ocağını işleten Ebru Aykan, kardeşi Çetin Aykan ile ilginç bir projeye imza attı. İnsanların sigarayı bırakmaları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Ebru Aykan ve kardeşi Çetin Aykan insanların sigara bırakmalarını sağlamak amacıyla çay ocağında sigara kullanmayı terk eden vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunma kararı aldı. Çay ocağından sigara bırakanlara bir yandan çay ve çeşitli ikramlarda bulunan Aykan kardeşler, diğer yandan da isimlerini çay ocağının kapısının yanında duvara asılı olan listeye yazıyor. Sigarayı bırakanlar çay ocağında her gün bir bardak çayı ücretsiz içerken, onların duvarda asılı olan isimlerini gören vatandaşların ise sigara bırakabilen insanların var olduğunu görmeleri sağlanıyor. Aykan kardeşlerin başlattığı proje kapsamında her hafta sigarayı bırakan onlarca insan gelip oluşturulan listeye isimlerini yazdırıyorlar. “Bu şekilde insanların sigaradan uzak durması için çaba sarf ediyoruz” Başlattıkları proje ile sigaranın bırakılması konusunda bir yandan küçük ikramlarla diğer yandan ise oluşturdukları ‘Sigarayı Bırakanlar’ listesiyle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen çay ocağı sahibi Ebru Aykan, “30 yıldır burada yaşıyoruz. Burada yıllardır esnaflık yapıyoruz. Burası Aykan Çay Ocağı, baba yadigarımız. Bu şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Bu projemiz sigara içmeyen vatandaşlarımız için yapıldı. Sigara içmeyen vatandaşlarımızı çay ve bisküvi ikram ediyoruz. Bu şekilde insanların sigaradan uzak durması için çaba sarf ediyoruz. İnsanlardan gelen talepler çok hoş. İnsanlar, devletin çıkartmış olduğu kanunlardan dolayı bu durumdan memnun. Ben de sigara içmeyen birisi olarak kapalı ortamda sigara içilmesi taraftarı değilim. Gelecekte iyi bir nesil oluşması için hem çocuklar hem de anne ve babalar için bu proje doğal bir şey. Herkesin yapması, çocuklara bu şekilde örnek olması gerekiyor. Bu kampanya da hoş karşılandı, güzel bir şey oldu. İnsanlar değişik bir duru olduğu için hoşlarına gidiyor” dedi.

“Sigara bırakıldığı zaman çocuklar için de doğa için de sağlıklı olacak” İnsanların açık alanda sigara içmesinin çocuklara verdiği zararın önüne geçmek istediklerini ifade eden Aykan, “Gördüğünüz her yerde, bu iş merkezlerindeki küçücük iş yerlerinde bile sigara içiliyor. İnsanlar bunu yaparken çocuklar görüyor. Öğrenci kesimi çok fazla burada. Bunların çocuklara kötü örnek olmaması lazım. Devletin çıkarttığı kanunlara göre parklarda bile sigara içilmemesi lazım. İki insan karşı karşıya oturduklarında bile ellerinde sigara oluyor. Bunu gören çocuklar da yarın sigaraya başlayacak. Sigara bırakıldığı zaman çocuklar için de doğa için de sağlıklı olacak. Biz böyle düşünüyoruz. Herkesin de bunu desteklemesini bekleriz” diye konuştu.

“Duyarlı arkadaşları da arttırabiliriz diye ben de ismimi yazdırdım” Aykan kardeşlerin başlatmış olduğu projeyi duyan Bülent Kesat isimli vatandaş ise, farkındalık oluşturmalarına katkı sağlamak amacıyla çay ocağına gelerek oluşturulan listeye ismini yazdırdığını belirterek, “Aktif olarak sigara kullanıyordum. 2001 yılında bıraktım. O tarihten itibaren de sigara kullanmıyorum. Mümkün olduğu kadar da arkadaşlarımı sigarayı bırakmaları konusunda uyarıp ikna etmeye çalışıyorum. Çetin arkadaşımız da böyle bir kampanya başlatmış, ben de katıldım. Duyarlı arkadaşları da arttırabiliriz diye ben de ismimi yazdırdım. Burada arkadaş çay ocağında sigarayı bırakmış olanların isimlerini yazıyor ve onlara küçük ikramlarda bulunuyor. Bu da insanları mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

(MK